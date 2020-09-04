Общественники назвали бывшую челябинскую свалку высокотехнологичным сооружением

Представители общественного совета минприроды РФ проверили ход работ по рекультивации на челябинской городской свалке, официально закрытой в сентябре 2018-го года.

Экоактивисты (в том числе представители «АнтиСМОГа») констатировали, что сегодня этот объект является высокотехнологичным сооружением, где применяются самые современные решения по ликвидации объекта накопленного вреда, включая создание системы сбора и обезвреживания биогаза, фильтрата, а также создание многофункционального защитного экрана тела свалки.

«Текущий статус полигона полностью соответствует основной цели проекта рекультивации. Это уменьшение экологического ущерба, связанного с захоронением твердых бытовых и промышленных отходов, снижение экологических рисков, негативного влияния на окружающую среду», - отметила президент общероссийского межотраслевого объединения работодателей в сфере охраны окружающей среды «Русрециклинг», член Общественного совета минприроды России Елена Есина.

На объекте уже проделана колоссальная работа. В 2019-м году было частично проведено переформирование свалочного тела; произведено устройство подъездных дорог и обустройство хозяйственной зоны; осуществлена поставка оборудования по сбору и очистки фильтрата и частичная поставка материалов по укрытию свалочного тела.

Как сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, до конца 2020-го года подрядчик - ФГУП «ФЭО» - завершит работы по переформированию свалочного тела; произведет укрытие геокомпозитными материалами свалочного тела тремя слоями (гидромат, геомембрана, бентонитовый мат), с пересыпкой их грунтом; осуществит устройство систем по сбору и очистке фильтрата и ливневого стока; выполнит основные работы по устройству системы сбора биогаза (на 60 процентов от общего объема работ).

На 2021-й год запланировано завершение монтажа и пусконаладочных работ оборудования по сбору и обезвреживанию фильтрата и биогаза; завершение работ по укрытию тела свалки геокомпозитными материалами; устройство почвенно-плодородного слоя защитного экрана тела свалки; благоустройство территории.

Напомним, рекультивация свалки выполняется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». На ликвидацию объекта накопленного вреда направлено 4,5 миллиарда рублей. Более 17 миллионов кубометров твердых коммунальных отходов надежно укрыты высокотехнологичными материалами.

По словам министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева, при реализации проекта рекультивации свалки осуществляется полный комплекс мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду от бывшего объекта размещения отходов.

«Подрядчик ФГУП «ФЭО» с поставленными задачами успешно справляется успешно, рекультивация полигона ведется строго по графику. У нас нет никаких сомнений, что работы будут выполнены в установленный срок. Уже в следующем году здесь будет зеленый холм. Биологический этап рекультивации займет несколько лет», - отметил Сергей Лихачев.

Министр уверен, что лучше всего на этом месте будет выглядеть эко-парк или дендрарий, хотя окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Проекты будут рассматриваться в следующем году.

СПРАВКА

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО») – специализированная организация, профессионально занимающаяся обращением с отходами любых видов и классов опасности в масштабах всей страны.

Являясь участником сразу двух федеральных проектов «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» и «Чистая страна» в составе национального проекта «Экология», предприятие выступает флагманом по реализации крупных экологических инициатив в масштабах всей страны.

ФГУП «ФЭО» ведет проекты по созданию в России государственной системы по обращению с отходами I-II классов и рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде.