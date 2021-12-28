Общественники передали Алексею Текслеру предложения по улучшению жизни в регионе

Народный фронт передал губернатору Челябинской области Алексею Текслеру общественные предложения, которые были разработаны экспертами тематических площадок ОНФ, утверждены на региональной конференции и включают в себя первостепенные социальные вопросы.

Так, эксперты тематической площадки «Экология» считают необходимым ускорить принятие закона о «зеленых щитах» вокруг крупных промышленных городов региона. В Народном фронте отмечают, что «зеленый щит» – это природный каркас города, в который входят леса, реки, береговые линии, озера и пруды. Он создается для того, чтобы укрепить экологию города и защитить ее от негативного воздействия. Формирование таких территорий началось после вступления в силу в 2017-м году закона, принятого по инициативе Народного фронта.

По мнению общественников, работа по формированию «зеленого щита» должна проводиться в комплексе, включать меры по сохранению уже существующих зеленых зон и проведение лесовосстановительных мероприятий. Народный фронт предлагает на время проведения инвентаризации лесов ввести полный мораторий на все виды рубок в заказниках и на особо охраняемых природных территориях, которыми богата Челябинская область, а также установить запрет на рубки в черте городов до установления границ «зеленого щита».

Еще одна актуальная экологическая проблема – несанкционированные свалки, на которые жалуются жители в своих обращениях в региональное отделение Народного фронта.

Один из последних ярких примеров – гигантская свалка размером с футбольное поле на улице Линейной в Челябинске, неподалеку от водоема и в относительной близости к жилым кварталам.

При этом министерство экологии, по мнению общественников, не ведет должного контроля за ликвидацией, зачастую просто констатируя факт нарушения.

Народный фронт внес предложение поручить ведомству актуализировать все сообщения о несанкционированных свалках (в том числе, тех жалоб, что поступили на прямую линию с президентом РФ, лидером Народного фронта Владимиром Путиным), и принять меры по ликвидации незаконных точек складирования отходов.

Дороги, качество их ремонта, строительства и содержания – еще один масштабный вопрос, который волнует южноуральцев. По мнению общественников, необходимо решить давнюю проблему региона – отсутствие межведомственного взаимодействия. Проекты ремонта не должны идти в разрыве со строительством и восстановлением коммунальных сетей. Яркий пример – участок дороги на улице Коммуны в Челябинске, отремонтированный в 2019-м году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». За два года коммунальщики перекопали его, что называется, вдоль и поперек, вместо качественного покрытия оставив неэстетичные заплатки.

Что касается содержания дорог, то повысить качество может только надлежащий контроль заказчика. Один из самых ярких примеров – трасса М5 «Урал», вверенная подрядчику «УралАвтодор», который подходит к ее содержанию формально. Как результат – каждую зиму на данном участке федеральной трассы происходят транспортные коллапсы, случаются ДТП, в том числе с гибелью людей, и многочасовые заторы.

Говоря о комфорте автомобилистов, не следует забывать и о нуждах пешеходов, считают в Народном фронте. Особенно о проблемах маломобильных граждан, для которых в Челябинской области пока созданы не все условия.

Отсутствие доступной среды даже возле крупных муниципальных учреждений – одна из основных проблем. Порой складываются довольно абсурдные ситуации, например, пандус возле министерства социальных отношений (ведомства, которое занимается проблемами людей с инвалидностью), не отвечает требованиям ГОСТ. Учреждения с подобными проблемами должны быть приведены в нормативное состояние с точки зрения доступной среды, подчеркнули общественники.

Много внимания в 2021-м году активисты Народного фронта уделяли вопросам детской безопасности и школьным маршрутам. Удалось решить часть многолетних проблем, например, преобразился самый опасный путь в школу в городе Магнитогорске, однако остается еще много задач, где также требуется комплексный подход.

Так, главам муниципалитетов необходимо наладить взаимодействие с ГИБДД на местах и отработать замечания, которые регулярно направляются им активистами Народного фронта по итогам акции «Дорога в школу». Пока эта работа отлажена не везде. Также общественники предложили провести консервацию всех аварийных объектов возле детских учреждений, тех, что располагаются на школьных маршрутах и имеют открытый доступ.

Эксперты настаивают на качественном и доступном образовании для всех школьников, этот вопрос должен быть в приоритете. В том случае, если возникает проблема транспортной доступности или малого числа учащихся, процесс обучения должен быть организован в формате малокомплектной школы. Отрицательным примером может послужить поселок Тюлюк, где в филиале школы было организовано объединение разновозрастных классов и активно практикуется «заочное» обучение, вместо организации качественного образовательного процесса оффлайн. Также в перечне предложений Народного фронта – обязательный учет общественного мнения при принятии кардинальных, в том числе кадровых, решений об оптимизации или ликвидации образовательных и спортивных организаций.

Последним громким примером скоропалительного решения, не подкрепленного убедительными аргументами, является попытка увольнения заслуженного тренера по боксу из Челябинска с предложением занять место водителя автобуса. При этом у него даже нет водительского удостоверения.

Эксперты тематической площадки «Культура» предложили кардинально решить проблему утраты исторических зданий, разделив полномочия по охране объектов культурного наследия и развитию строительства в регионе между заместителями главы Челябинской области. Сейчас и охрану ОКН, и строительную сферу курирует один вице-губернатор, а значит, неизбежен конфликт интересов. Результатом победы экономики над наследием уже стало уничтожение Дома Агапова в Челябинске. Под видом реставрации на месте памятника истории фактически появился новодел с дополнительным этажом и площадью, увеличенной в четыре раза.

Помимо этого, общественники внесли инициативы по вопросам некачественного благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». К эффективности и целесообразности бюджетных трат при благоустройстве дворов и общественных пространств у жителей региона нередко возникают вопросы.

Такая ситуация сложилась в ряде городов, но самым ярким примером стал отремонтированный Копейский сквер на площади Трудовой Славы. Активисты Народного фронта обнаружили там большое количество недостатков: разрушающаяся плитка, провода, не несущие никакой функции, травмоопасное покрытие на детской площадке. Общественники обращают внимание главы региона на системность проблемы и необходимость ужесточения контроля за качеством реализации федерального проекта.

Еще одна проблема - отсутствие комплексного подхода при проведении благоустройства. Нередко работы проводятся точечно, также зачастую не учитывается мнение жителей.

«В своих рекомендациях главе региона мы уделили особое внимание проблемам, наиболее актуальным для жителей региона. Сформированные инициативы направлены на улучшение ситуации в вопросах качества жизни граждан. Это демография, здравоохранение, образование, экология, качество ремонта и содержания дорог, благоустройство и другие. Формат общественных предложений зарекомендовал себя, как эффективный способ взаимодействия в диалоге с органами исполнительной власти в регионе», - отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.