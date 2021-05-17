Общественники снова заявили о нарушениях со стороны дорожных подрядчиков Южного Урала

Активисты Общероссийского Народного фронта в Челябинской области снова заявили о нарушениях со стороны дорожных подрядчиков. Серьезные замечания у общественников появились к качеству ремонта региональных дорог, работы на которых проводились в прошлом году.

Реестр нарушений представители ОНФ направили в прокуратуру и министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. Активисты Народного фронта надеются на комплексную проверку, результатом которой станет оперативное устранение подрядчиками замечаний в рамках гарантийных обязательств.

В частности, общественники заявили, что был выполнен ненадлежащим образом ремонт автодорог по следующим направлениям: Южноуральск – Магнитогорск, Травники – Щапино– Барсуки, Филимоново – Алтынташ, Сурменевский – Магнитогорск и Верхнеуральск – Петропавловский.

Так, на автодороге Филимоново – Алтынташ (генеральный подрядчик – «Уралдорстрой»), по заявлению общественников, вопреки проекту не был произведен ремонт водопропускных труб. Более того, выяснилось, что они завалены грунтом. Это привело к образованию больших застоев воды на объекте. При этом в первоначальной версии контракта работы по ремонту водопропускных труб и планировка откосов земляного полотна по всему участку строительства предусматривались, но в дополнительном соглашении эти работы были исключены.

Самый аварийно-опасный участок эксперты ОНФ зафиксировали на автодороге Верхнеуральск – Петропавловский (генеральный подрядчик – «Нижавтодорстрой»), где отсутствие уплотнения может привести к заносу и провалу автотранспорта при заезде на обочину.

Как оказалось, формальный подход к обустройству обочин – системная проблема. На участке Сурменевский – Магнитогорск (генеральный подрядчик – «Нижавтодорстрой») обочина в буквальном смысле размазывается: подрядчик здесь использовал глинистый грунт вместо положенного скального. Разного рода неуместный креатив при работах, на которые были выделены миллионы рублей, эксперты ОНФ обнаружили повсеместно.

«По какой-то причине подрядчик отклонился от проектно-сметной документации на объекте Травники – Щапино –Барсуки (генеральный подрядчик – «Уралдорстрой»), просто присыпав дорожные знаки, хотя обязан был выполнить уплотнение присыпной бермы», - заявили в ОНФ.

Не обошлось и без нарушений, ставших уже своеобразной визитной карточкой Челябинска и, как выяснилось, области в целом: трещин, ненормативных уклонов, выкрашивания дорожного полотна, «забытых» вырубок и оставленного строительного мусора.

Пример вопиющей безответственности – участок автодороги от Южноуральска до Магнитогорска (генеральный подрядчик – «Нижавтодорстрой»): здесь с нарушениями требований СП выполнены уклоны проезжей части и обочин. На ряде участков уклоны не вписываются в норматив (20 промилле) даже с учетом допустимой погрешности (5 промилле). Так, на объекте Сурменевский – Магнитогорск замеры уклонов показали занижение (1, 7 и 9 промилле) и завышение (29 и 33 промилле) показателей. Между тем, соблюдение стандартов проектирования уклонов является важным фактором безопасности. Недостаточный уклон будет способствовать скапливанию осадков, что может привести к эффекту аквапланирования автомобиля.

На объекте от Верхнеуральска до Петропавловска вовсе отсутствует асфальт на стыке главной дороги и прилегающей.