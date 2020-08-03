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Общественники снова заявили о неудовлетворительном состоянии челябинских дорог

Общество
Сегодня, 10:25
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Активисты ОНФ после очередного рейда по улицам Челябинска заявили, что дороги южноуральской столицы по-прежнему находятся в неудовлетворительном состоянии.

По всем фактам нарушений Народный фронт сформировал обращение к заказчику с требованием обязать нерадивых подрядчиков устранить выявленные нарушения. Также общественники обратились в прокуратуру города с заявлением о привлечении нарушителей к ответственности.

В этот раз проверка предполагала контроль качества уборки улиц и выполнения условий контрактов в части восстановления неисправной дорожной разметки и колейности. Эксперты проверили состояние дорог по улицам Братьев Кашириных, Косарева, Труда, Цвиллинга, Тимирязева, Энтузиастов, Гагарина, Профинтерна, Калинина, Молодёжная, пр. Победы, Свердловский и Комсомольский проспекты и ряд других городских дорог.

Общественники ведут постоянный мониторинг состояния дорог в областном центре, поскольку ситуация с их содержанием в лучшую сторону практически не меняется. Жалобы от жителей Челябинска на ненадлежащее состояние улиц поступают в Народный фронт регулярно.

Эксперты ОНФ отмечают, что своевременная и качественная уборка улиц имеет огромное значение при решении такой сложной задачи, как поддержание здоровой экологической обстановки любого населенного пункта. Вовремя убранный мусор, ухоженные газоны, отсутствие пыли, грязи и луж на тротуарах и проезжей части улицы являются наилучшей профилактикой распространения различных аллергических заболеваний, способствуют нормализации состава воздуха, препятствуют размножению опасных разносчиков заболеваний.

"Попытки подрядчиков сэкономить на уборке следует пресекать, а санкции за ненадлежащее исполнение муниципальных контрактов должны быть существенными и сопоставимыми с полученной подрядчиками выгодой", - заявили в ОНФ.

 

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