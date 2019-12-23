Одаренные дети создали в резиденции челябинского губернатора арт-объект
Общество
Сегодня, 11:37

Талантливые дети Челябинской области были приглашены на новогодний прием в резиденцию губернатора.

Участниками приема стали 70 юных граждан, отличившихся в спорте, творчестве, науке и общественной деятельности.

«Вы много работали, отличились в учебе, проявили свои таланты и способности в спорте, проявили себя в художественном направлении, хореографии, музыки, технических науках, есть ребята-экологи. И везде вы справились со своими задачами на отлично», - обратился к ребятам губернатор Алексей Текслер.

Глава региона пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом и продолжить завоевывать новые высоты в будущем, оттачивая свой талант. «Не забывайте хорошо учиться и стать достойными гражданами нашей великой страны», – сказал Алексей Текслер.

Глава региона поздравил виновников торжества с наступающим новым годом, пожелал им всех благ и успехов и вручил новогодние подарки.

Дети продемонстрировали свои таланты, а также украсили елку самодельными игрушками. Помогали им в этом губернатор и его супруга Ирина, которые также принесли на торжество самодельную игрушку. «Мы придумали специально для вас елку, на которой будут висеть ваши уникальные игрушки, в которые вы вложили свои мысли, чувства», - отметила Ирина Текслер и пообещал, что этот арт-объект будет обязательно сохранен.

Особым гостем на торжественном приеме стала певица Диана Гурцкая . Она отметила, что на приеме царит чудесная атмосфера, чувствуются радость, счастье и улыбки.

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