В структуре правительства Челябинской области новое назначение

Первым заместителем начальника Экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области назначен Андрей Кондратьев.

Соответствующее постановление о назначении подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Кондратьева Андрея Михайловича первым заместителем начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области», - говорится в постановлении.

Для Кондратьева установлен испытательный срок продолжительностью три месяца.

Напомним, в декабре 2019 года по распоряжению Алексей Текслера аппарате правительства и губернатора области было создано два новых структурных подразделения - управление проектной деятельности и экспертно-аналитическое управление. Им предстоит отвечать за реализацию национальных проектов в регионе.

Экспертно-аналитическое управление отвечает за экспертизу и контроль исполнения ключевых показателей деятельности региона, поставленных президентом РФ, а также осуществляет экспертно-аналитическое сопровождение любых документов и вопросов по поручению губернатора. С 30 декабря 2019 года управление руководит Иван Куцевляк.

Управление проектной деятельности обеспечивает координацию и оперативный контроль реализации национальных проектов. Заместителем начальника управления проектной деятельности правительства Челябинской области назначена подполковник юстиции в отставке Светлана Мишукова. Пока она, по распоряжению губернатора, временно руководит управлением проектной деятельности.