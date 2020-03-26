В Челябинской области создают единый центр организации госзакупок

В Челябинской области создают государственное казенное учреждение «Центр организации закупок».

Соответствующее распоряжение правительства подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Новое казенное учреждение создается на базе ГКУ «Центр организации закупок в сфере здравоохранения в Челябинской области». Он начал действовать с 2016 года (соответствующее распоряжение было подписано в декабре 2015 года). Основная задача центра была - определение поставщиков для подчиненных минздраву учреждений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона с начальной ценой контракта 500 тысяч рублей и более. Штатная численность центра была 30 человек.

Функции учредителя нового ГКУ будет исполнять министерство имущества области.

ГКУ «Центр организации закупок» будет определять поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для всех органов исполнительной власти и областных государственных учреждений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, путем проведения конкурсов и аукционов в электронной форме по заявкам заказчиков.

Напомним, ранее закупками продукции для государственных нужд региона, а также проведением конкурсов и торгов занималось Главное управление материальных ресурсов Челябинской области (ГУМР). Оно было создано в 18 январе 2000 года. Ведомство было ликвидировано в январе 2014 года. На тот момент закон обязал органы исполнительной власти и каждое бюджетное учреждение иметь свою контрактную службу, если годовой объем закупок превышает 100 миллионов рублей, или контрактного управляющего (при меньших объемах).