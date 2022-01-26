Офтальмологическое отделение в Златоусте работает в штатном режиме

Офтальмологическое отделение в Златоусте (Челябинская область) работает в штатном режиме. На данный момент закрыт один из трех входов, который опечатан судебными приставами.

Об этом сообщила главный врач городской больницы Златоуста Лена Калашникова.

«Офтальмологическое отделение работает в штатном режиме, специализированная помощь оказывается в полном объеме.

В декабре 2021 года министерством здравоохранения региона были выделены средства для устранения имеющихся нарушений. На данный момент закрыт один из трех входов в отделение.

Все необходимые противопожарные работы к моменту судебного заседания (оно состоялось 25.01.2022 года) находились в стадии исполнения.

В ближайшее время, после подписания акта выполненных работ, вход будет открыт», - сообщила главврач.

Напомним, ранее судебные приставы региона сообщили о том, что златоустовский городской суд признал виновным ГБУЗ «Городская больница» в совершении повторного административного правонарушения, предусмотренного статьей «Нарушение требований пожарной безопасности», и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности офтальмологического отделения на срок семь суток.

«25 января 2022 года постановление поступило на принудительное исполнение в отдел судебных приставов по Златоусту и Кусинскому району, где возбуждено исполнительное производство. В этот же день судебные приставы ознакомили руководство больницы с процессуальными документами и опечатали здание», - говорится в сообщении судебных приставов.

Сохранность печатей будет контролироваться до окончания срока административного приостановления.