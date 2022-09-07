«Оглядываясь назад»: жители Челябинской области могут «оживить» старую технику

Региональный центр технического творчества приглашает жителей Челябинской области принять участие в создании музея инженерно-технического творчества.

«Наверняка, у каждого из вас есть раритетные технические устройства, которые пылятся на полках и чердаках или увезены в гаражи и на дачи «до лучших времен». Пора подарить этим предметам вторую жизнь!» - отмечают авторы идеи.

С пятого сентября по 25 декабря этого года их можно принести в структурные подразделения регионального центра технического творчества вместе с небольшой историей.

«Расскажите о том, как техника попала в вашу семью - где была приобретена, год создания, может быть, курьезные случаи, с ней связанные. Принимается все, что касается технического творчества: старые фотоаппараты, компьютеры, дискеты, телефоны, модели самолетов, автомобилей, лодок, ракет», - поясняют организаторы.

К Новому году музей технического творчества будет открыт для свободного посещения. Предстоящая выставка получила название «Оглядываясь назад».

Адреса приема антикварной техники:

Город Челябинск, улица Черкасская, 1-А; улица Орджоникидзе, 50;

город Южноуральск, улица Советской Армии, 9-А;

город Еманжелинск, улица Матросова, 6;

поселок Красногорский, улица Мира, 10;

город Куса, улица Ленинградская, 15-А;

поселок Ишалино, Железнодорожная станция, улица Школьная, 28;

поселок Бреды, улица Черемушки, 11;

село Чесма, улица Мельничная, 44.

Самые необычные предметы и истории будут отмечены призами и подарками.

Более подробную информацию о правилах участия можно узнать у организаторов по телефону: +7-951-462-46-86.