07.09.2022
В центре Челябинска в День города закроют движение транспорта
07.09.2022
Музей Победы приглашает жителей Челябинской области на онлайн-программу ко Дню танкиста
07.09.2022
«Оглядываясь назад»: жители Челябинской области могут «оживить» старую технику
07.09.2022
Сатка начинает отопительный сезон восьмого сентября
07.09.2022
Жители Челябинской области завтра узнают имя нового автора Тотального диктанта
07.09.2022
Мэрия Миасса подала в суд на подрядчика за неисправленные дефекты в сквере «Молодежный»
«Оглядываясь назад»: жители Челябинской области могут «оживить» старую технику
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022