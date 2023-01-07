Охрана «Таганая» составила ТОП самых странных нарушений

Опубликован ТОП-5 самых странных нарушений 2022 года по версии охраны национального парка «Таганай».

Как сообщает пресс-служба «Таганая», Первое место занимает эмоциональный турист, который в походе изрядно принял на грудь и начал приставать к другим посетителям. Усмирять буяна пришлось с помощью наручников. На втором месте группа из Перми, решившая устроить лагерь там, где им хотелось. С госинспекторами нарушители общались на повышенных тонах, а один из гостей попытался скрыться. Третье место у загадочного жителя Златоуста – при составлении протокола он назвался именем соседа. Тот пришел разобраться, в чем дело. И догадался, кто мог его так подставить. На четвертом месте женщина, которую попросили зарегистрироваться перед прогулкой по тропе на Семибратке. Но она бросилась с кулаками сначала на госинспекторов, потом на полицейских. Замыкает рейтинг житель Кусинского района, которого выследили при попытке поохотиться в национальном парке. Решением суда мужчина на год лишился оружия.