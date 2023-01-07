Охрана «Таганая» составила ТОП самых странных нарушений

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Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Полицейские Челябинской области обеспечили охрану общественного порядка во время празднования Рож
07.01.2023

Рождество в Челябинской области прошло без происшествий

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ночь на седьмое января 2023 года, в Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митроп
07.01.2023

В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 7 января, на улицах Челябинска работает 303 единицы техники и 1029 дорожных ра
07.01.2023

В Челябинске более 300 единиц техники убирает снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Седьмого января 2023 года православные верующие отметят Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иис
06.01.2023

Рождество в Челябинской области: живописные вертепы и первые гуляния
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области снято
06.01.2023

Движение транспорта по трассе М-5 в Челябинской области запущено в обе стороны
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.01.2023

Охрана «Таганая» составила ТОП самых странных нарушений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.01.2023

Пользователи Госуслуг под прицелом аферистов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.01.2023

Два человека погибли в Кизильском районе после встречного столкновения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.01.2023

В Челябинской области все храмы обследованы и взяты под охрану
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.01.2023

Предупреждение от МЧС для южноуральцев в связи с аномальными морозами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.01.2023

В Челябинской области ограничили движение на М-5 из-за непогоды
национальный парк Таганай
Общество
07.01.2023 15:39

Охрана «Таганая» составила ТОП самых странных нарушений

Опубликован ТОП-5 самых странных нарушений 2022 года по версии охраны национального парка «Таганай».

Как сообщает пресс-служба «Таганая», Первое место занимает эмоциональный турист, который в походе изрядно принял на грудь и начал приставать к другим посетителям. Усмирять буяна пришлось с помощью наручников. На втором месте группа из Перми, решившая устроить лагерь там, где им хотелось. С госинспекторами нарушители общались на повышенных тонах, а один из гостей попытался скрыться. Третье место у загадочного жителя Златоуста – при составлении протокола он назвался именем соседа. Тот пришел разобраться, в чем дело. И догадался, кто мог его так подставить. На четвертом месте женщина, которую попросили зарегистрироваться перед прогулкой по тропе на Семибратке. Но она бросилась с кулаками сначала на госинспекторов, потом на полицейских.  Замыкает рейтинг житель Кусинского района, которого выследили при попытке поохотиться в национальном парке. Решением суда мужчина на год лишился оружия.

национальный парк Таганай
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На Таганае турист устроил дебош
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Маршрут на одну из вершин «Таганая» обозначали двухметровыми вешками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Полицейские Челябинской области обеспечили охрану общественного порядка во время празднования Рож
07.01.2023

Рождество в Челябинской области прошло без происшествий

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ночь на седьмое января 2023 года, в Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митроп
07.01.2023

В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 7 января, на улицах Челябинска работает 303 единицы техники и 1029 дорожных ра
07.01.2023

В Челябинске более 300 единиц техники убирает снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Седьмого января 2023 года православные верующие отметят Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иис
06.01.2023

Рождество в Челябинской области: живописные вертепы и первые гуляния
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области снято
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Движение транспорта по трассе М-5 в Челябинской области запущено в обе стороны
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07.01.2023 15:39

Охрана «Таганая» составила ТОП самых странных нарушений

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07.01.2023 14:04

В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию

07.01.2023 13:52

Пользователи Госуслуг под прицелом аферистов

07.01.2023 13:34

Два человека погибли в Кизильском районе после встречного столкновения

07.01.2023 13:15

В Челябинске более 300 единиц техники убирает снег

06.01.2023 20:54

Рождество в Челябинской области: живописные вертепы и первые гуляния

06.01.2023 19:29

В Челябинской области все храмы обследованы и взяты под охрану

06.01.2023 18:37

Движение транспорта по трассе М-5 в Челябинской области запущено в обе стороны

06.01.2023 18:17

На Рождество в Челябинской области мороз усилится

06.01.2023 18:01

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Сегодня ушла из жизни известная челябинская журналистка Ирина Парфентьева

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