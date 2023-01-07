07.01.2023
Охрана «Таганая» составила ТОП самых странных нарушений
07.01.2023
Пользователи Госуслуг под прицелом аферистов
07.01.2023
Два человека погибли в Кизильском районе после встречного столкновения
06.01.2023
В Челябинской области все храмы обследованы и взяты под охрану
06.01.2023
Предупреждение от МЧС для южноуральцев в связи с аномальными морозами
06.01.2023
В Челябинской области ограничили движение на М-5 из-за непогоды
Охрана «Таганая» составила ТОП самых странных нарушений
22.12.2022
На Таганае турист устроил дебош
13.10.2022
Маршрут на одну из вершин «Таганая» обозначали двухметровыми вешками
06.01.2021
В Златоусте задержан автобус с туристами из Челябинска под управлением бесправного водителя
06.01.2021
СК начал проверку по факту получения травм ребенком во время катания на Таганае
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022