Около 45 тысяч юных челябинцев отдохнули этим летом в детских лагерях

В Челябинске нынешним летом около 23 тысяч юных горожан отдохнули в лагерях дневного пребывания, еще 22 тысячи - оздоровились в загородных детских лагерях.

На отдых детей и подростков в эту летнюю оздоровительную кампанию было направлено почти 173 миллиона рублей из бюджетов разного уровня.

Как напоминают в пресс-службе мэрии, школьные оздоровительные лагеря начали свою работу в конце мая: в каникулы в них отдохнули 23 096 человек, что на 582 больше, чем в 2022 году. Традиционно акцент был сделан на образовательной составляющей: приоритет отдан профильным и тематическим сменам. Кроме того, для трех с половиной тысяч школьников организовали более 80 поездок, походов и экспедиций за пределы города.

В этом году администрация Челябинска впервые приняла решение о выделении дополнительных средств из местного бюджета на организацию бесплатного двухразового питания всех детей, посещавших школьные лагеря.

Летний отдых и оздоровление юных челябинцев за пределами мегаполиса обеспечивали шесть муниципальных лагерей: «Сапфир», «Восход», «Березка», «Солнечная поляна», «Утес» и «Смолино».

Подросткам, состоящим на профилактическом учете, а также детям, нуждающимся в особой заботе государства, были выделены путевки в загородные лагеря за счет бюджета региона.

Также в этом году путевками обеспечили детей мобилизованных челябинцев, участвующих в специальной военной операции, а также военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.