Олег Голиков: Не верьте тому, что пишут, - служить можно!

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков седьмого октября отбывший в учебную часть в качестве добровольца-мобилизованного вечером того же дня рассказал на своей странице в ВКонтакте о том, как он устроился на месте.

«Прибыл в учебку, нам выдали новую форму: берцы, вещмешок, плащ-палатку, полотенце, мыло, противогаз, зимнюю куртку и штаны, т.д. На ужин сегодня плов с тушенкой, все вкусно и сытно. Не верьте тому, что пишут. В расположение нас около 1500 человек, есть кто старше 55 лет. Всех одели и обули. Служить можно!» - написал Олег Голиков, выложив видео из учебки.

Напомним, депутат подал заявление на участие в СВО в качестве добровольца в военкомате в Челябинске, заявив, что долг каждого мужчины, способного держать в руках оружие, - защитить свою Родину, свою семью, свой народ от нацистов.

СПРАВКА

Олег Голиков родился 21 октября 1968 года в селе Чесма Челябинской области. Депутат Государственной думы VIII созыва (с 2021 года) от партии «Единая Россия». Заместитель председателя комитета ГД РФ по малому и среднему предпринимательству. Депутат четырех созывов Законодательного собрания Челябинской области - IV-VII (2005-2021 годы).