Определена плата за использование земельных участков Челябинской области

Министерство имущества Челябинской области утвердило результаты определения средних уровней кадастровой стоимости по видам использования в отношении земельных участков земель населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время, согласно новой редакции ведомственного приказа, средние уровни кадастровой стоимости земельных участков по муниципальным районам (городским округам) Челябинской области устанавливаются в зависимости от вида разрешенного использования.

Средний уровень кадастровой стоимости необходим органам государственного и муниципального управления при определении платы за земельные участки. К примеру, в случае самовольного занятия участка расчет платы за неосновательное обогащение будет произведен в соответствии с видом разрешенного использования участка, что позволит предупредить и значительно снизить вероятность нарушения прав собственника.

Средние уровни установлены для тридцати сегментов рынка, в том числе для таких сегментов, как: «Земельные участки для размещения объектов торговли и оказания платных услуг, для размещения административных, бытовых, хозяйственно-бытовых зданий, сооружений, помещений, а также под управленческую деятельность», «Производство, склады», «Земельные участки под объекты среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки», «Малоэтажное строительство».

Документ доступен для ознакомления на официальном сайте ведомства в разделе «Управление кадастровой оценки».