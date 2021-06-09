09.06.2021
В Магнитогорске назвали лучших шахматистов среди инвалидов
09.06.2021
Определена плата за использование земельных участков Челябинской области
09.06.2021
В Магнитогорске девочку Киру хотят забрать у любимого старшего брата против ее воли и отправить в детдом
09.06.2021
В Челябинской области ковид за сутки оборвал жизни девяти человек
09.06.2021
В челябинском Саду камней создадут уникальные песочные скульптуры
09.06.2021
Магнитогорец прошел четыре километра, чтобы пополнить счет мошенникам
Определена плата за использование земельных участков Челябинской области
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021