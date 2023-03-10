Орел: Владельцы нетиповых балконов в Челябинске должны сами бороться с сосульками

Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел напомнил, что владельцы нетиповых балконов должны самостоятельно организовать очистку своего имущества от наледи и сосулек.

Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети в ВКонтакте.

«Управляющие компании в соответствии с Жилищным Кодексом РФ обязаны обеспечить безопасные и благоприятные условия для жителей многоквартирных домов. В настоящее время компании, обслуживающие жилой фонд Ленинского района, занимаются борьбой с наледью и сосульками с привлечением подъемной техники. Обращаю Ваше внимание, что владельцы нетиповых балконов должны самостоятельно организовать очистку своего имущества», - подчеркнул Александр Орел.

Отметим, в связи с перепадами температур в южноуральской столице возможен сход с крыш снежных масс, падение сосулек и наледи.

В ЕДДС напоминают, что опасные места в городе нужно обходить стороной и сообщать о них диспетчеру УЖКХ Челябинска по телефону: 263-21-21 (или в управляющую компанию данного дома). Телефон экстренных служб - 112.