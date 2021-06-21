Освящен и заложен первый камень в основание храма в «Путинской» Розе

В Розинском городском поселении (Коркинский муниципальный район, Челябинская область) в праздник Святой Троицы, 20 июня 2021 года, был освящен и заложен первый камень в основание храма в честь великомученика и целителя Пантелеимона. Его возведут на улице 50 лет Октября напротив городской больницы №2. Камень освятил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

«Здесь ближе всего к остановкам, тяжело иногда объяснять, где находится храм. А пожилым людям трудно дойти. Здесь же всё близко, к тому же рядом больница. Там лечат тело, у нас – душу», – рассказал настоятель Свято-Пантелеимоновского храма иерей Алексий Спицин.

Владыка Алексий окропил закладной камень святой водой и возлил на него освящённый елей. После этого архипастырь, а за ним священники, местные власти и представители РМК символически положили в основание храма несколько мастерков цемента.

За чином освящения первого камня внимательно наблюдали жители посёлка Роза. Владыка Алексий окропил пожилых молитвенниц освященной водой и поблагодарил за преданность вере.

Будет построен не только двухпредельный храм, но и причтовый дом, воскресная школа, просфорная, небольшой спортзал и детская игровая площадка. Архипастырь назвал проект строительства грамотным.

«Здесь будет духовно-просветительский центр. Скорее всего, он будет играть не менее важную роль, чем само место молитвы, потому что людям нужно где-то собираться, общаться, в наше время этого не хватает», – отметил правящий архиерей.

Как сообщили в Челябинской епархии, приход храма в посёлке существует 10 лет. Верующие теснятся в молельной комнате в 40 квадратных метров. Храм в Розу будет построен при содействии «Русской медной компании» (РМК) и председателя совета директоров компании Игоря Алтушкина.

«Посёлок Роза несколько лет на слуху, здесь были проблемы, но Слава Богу, нашлись добрые люди. «Русская медная компания» сюда пришла и занялась населённым пунктом, людьми, социальной сферой. Бизнес – это бизнес, а люди – главное. Я знаю, что позиция Игоря Алексеевича Алтушкина – прежде всего уделять внимание людям», – подчеркнул владыка Алексий.

Митрополит уверен, новый храм станет центром притяжения в посёлке, будет востребован.

«Мы, жители Коркино, жители Розы очень ждали этого события. Сегодня у нас ещё больше уверенности, что Коркинский район, Роза будут жить, у нас новое развитие и новое будущее», - сказала глава Коркинского района Наталья Лощинина.

Розинское городское поселение – небольшое муниципальное образование. На сегодня в поселке проживает чуть более 12,6 тысячи человек. Часть людей было отселено с бортов разреза «Коркинский» после приезда в поселок Владимира Путина (на тот момент председателя правительства). С того момента поселок стали называть «Путинская Роза».

Фото Олега Астахова