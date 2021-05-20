Отделение в больнице Верхнеуральска возглавил Хатим Хабиб из Судана

В Челябинской области пост заведующего отделением районной больницы Верхнеуральска занял хирург-онколог из африканской Республики Судан Хатим Хабиб Сарноуб Элдав.

К работе в верхнеуральской больнице зарубежный специалист приступил с 17 мая, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Хатим Хабиб родился первого января 1982 года в городе Хартум (Судан). Окончил Одесский медицинский университет. Он владеет тремя языками, имеет большой стаж работы.

До приезда на Южный Урал Хабиб жил и работал в Краснодаре. «Я приехал из Судана в Россию в 2017 году, работал в Краснодаре – хирургом», - поделился новый заведующий.

Главный врач районной больницы Наталья Кузякина рассказала, что они на протяжении месяца вели переговоры с Хабибом. «Мы звонили его прошлым работодателям, у него прекрасные характеристики и нам повезло с таким специалистом начать работу», - отмечает руководитель районной больницы.

Хабиб Хатим поделился, что ему и его семье очень понравился Верхнеуральск. Коллеги встретили доктора тепло, пациенты относятся позитивно и с радостью общаются с новым специалистом.

«Все условия для переезда, хорошие перспективы и сама больница, царит атмосфера добра и взаимопомощи. Будем поднимать наше хирургическое отделение, ещё качественнее оказывать медицинскую помощь нашим пациентам», - пообещал новый заведующий.

СПРАВКА.

Хатим Хабиб Сарноуб Элдав родился первого января 1982 года в городу Хартум (Судан). Женат.

В 2006 году окончил Одесский государственный медицинский университет (Украина), в 2010 году – магистратуру по хирургии этого университета. С 2011 по 2013 году стажировался по хирургии на базе Одесской областной клинической больницы.

В 2019 году получил сертификат по хирургии, в декабре 2020 года - диплом специалиста по онкологии.

Имеет действующие Сертификаты специалиста по хирургии и специалиста по общей практике, выданные медицинским советом Судана.

Родной язык – арабский. Свободно владеет русским, английским.

С сентября 2014 по сентябрь 2016 года трудился врачом приемного отделения в Омдурманском учебном госпитале (Судан). Параллельно с сентября по декабрь 2015 года работал врачом-хирургом в Хартумской государственной учебной больнице (Судан). С декабря 2015 по сентябрь 2017 года - врач-хирург в Омдурманском учебном госпитале.

С ноября 2019 года по апрель 2021 года работал врачом-хирургом, потом врачом-онкологом в поликлинике Краснодара.