Отец Игорь: Очень правильно встречаться и делиться своими дарованиями и талантами

Рождественский фестиваль воскресных школ Челябинской епархии собрал в Детской филармонии 250 детей из Копейска, Чебаркуля, Миасса, Карабаша, Еманжелинска, Челябинска. Ребята представили трогательные концертные номера и музыкальные композиции, сделали макеты храмов, научились росписи в традиционной русской технике, подготовили рождественский спектакль, узнали историю празднования Рождества Христова.

Как сообщает Челябинская епархия, с приветственным словом к участникам обратился секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.

Отец Игорь отметил, что сегодня хоть и не сам день праздника Рождества Христова, но такие великие праздники, как Рождество Христово и Пасха Господня, всегда в сердцах верующих. Очень правильно встречаться друг с другом и делиться своими дарованиями и талантами. Воскресная школа для души, человек желает быть там.

«На приходе и в воскресной школе человеку прививаются самые правильные, самые нравственные, самые благородные основы жизни, с которыми он уже далее вступает во взрослую жизнь», – сказал отец Игорь, пожелал помощи Божией и благословенных трудов.

Фестиваль начался с праздничного концерта, который получился очень красочным, душевным, трогательным. Его открыл детский хор из челябинского храма благоверного князя Александра Невского пением тропаря Рождества Христова.

Храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» представил литературно-музыкальную композицию «Свеча Рождества Христова», Свято-Симеоновский кафедральный собор - рождественскую колядку «Торжествуйте, веселитесь», Одигитриевский женский монастырь - музыкально-литературную композицию «Днесь Христово Рождество».

Александр Кондратьева (храм в честь мученика Иоанна Воина) исполнил на флейте «Колыбельную», Алёна Деньгина (хор храма в честь святителя Василия Великого) - песню «А я чайничала», а хор храма в честь святителя Василия Великого – лирическую композицию «Знала ль ты, Мария».

После концерта дети поучаствовали в мастер-классах по девяти направлениям: архитектура, живопись, рукоделие, театр, рождественская викторина, основы каллиграфии, пение, журналистика, музейное дело.

На площадке «Архитектура» ребята делали макеты храмов. На станции «Живопись» учились росписи в традиционной русской технике. На мастер-классе театрального направления готовили постановку рождественского спектакля «Снежная Королева».

В направлении «Журналистика» дети узнали историю празднования Рождества Христова, сделали стенгазету и приходской уголок, посвященный празднику.

На площадке «Музейное дело» ребята готовили презентацию Челябинска 1916 года, чтобы потом интересно рассказать о нашем городе и его духовной жизни в предреволюционные годы.

Затем воспитанники воскресных школ представили на главной сцене филармонии творческие презентации своих работ, подготовленные вместе с кураторами.

«Подобный формат мероприятий детям очень нравится, – рассказал руководитель фестиваля Лебедев Олег, – дети не только сами участвуют в праздничном концерте, но и через свои творческую активность на мастер-классах глубже постигают смысл праздника Рождества Христова, приобщаются к христианским ценностям».

По его словам, на фестивале дети учатся делать и отдавать, а не брать и потреблять, как декларирует современный мир.