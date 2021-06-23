Отказ от прививки может привести к кардинальному изменению коронавируса

В последние дни наблюдается резкий рост случаев заболевания COVID-19, все больше пациентов тяжело переносят инфекцию. Связано ли это с мутациями вируса? Как появляются эти мутации? К чему может привести массовый отказ от вакцинации? Об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро- Сибирь».

Вирус постоянно меняет свою структуру, поэтому мутации происходят непрерывно. Нас больше интересуют мутации, которые повышают «заразность» вируса и его патогенность.

Когда вирус мутирует?

Мутации происходят, когда вирус долго находится в одном организме и пытается бороться с иммунной системой. Цель мутации – повысить выживаемость вируса и его распространенность во внешней среде.

Во-первых, это может происходить у иммуннокопрометированных пациентов, которые заразились данным вирусом. Иммунная система у таких пациентов не может быстро справиться с вирусом. У вируса есть время приспособиться к атаке, то есть мутировать. С такой мутацией вирус становится более защищенным, жизнеспособным, поэтому данная мутация начинает распространяться в вирусной популяции. Во-вторых, мутации могут происходить в условиях скопления зараженных людей, например, в стационарах и ковидных госпиталях.

Может ли вакцинация предотвратить мутации вируса?

Да, вакцинация может предотвратить некоторые мутации вируса. Когда вирус попадает уже в подготовленный организм, иммунная система быстрее реагирует на вирус, и он не успевает мутировать. В будущем может появиться мутантный вирус, который сможет избежать иммунного ответа вакцинированных, но на это должно уйти много времени.

Эффективны ли российские вакцины от существующих новых штаммов вируса (например, индийского)?

Разработчики утверждают, что вакцины уменьшают число случаев и тяжесть заболевания при заражении новыми штаммами вируса. К сожалению, мы пока точно не знаем, какие мутации циркулируют среди нашего населения. Но нам известно, что вакцина разрабатывается для того, чтобы обусловить выработку антител к стабильным генам вируса, не подверженным мутациям. Пока нет оснований полагать, что какая-либо из выявленных мутаций может глобально повлиять на эффективность вакцины.

Чем грозят низкие темпы вакцинации?

Если темпы вакцинации останутся низкими, вирус может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут «работать». Это может произойти, если среди населения не будет достаточное количество людей с подготовленной иммунной системой, т.е. вакцинированных или переболевших. В популяции накопятся люди, которые болеют тяжело и долго, к тому же всегда есть люди с изначальным иммунодефицитом (врожденным или приобретенным). Это группы пациентов, среди которых вирус циркулирует долго. Если темпы вакцинации останутся низкими, мы можем дожить до кардинальной мутации вируса (например, S-белка), когда вакцины будут оказывать очень слабый эффект.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Лицензия ЛО-74-01-005756 от 30.12.2020