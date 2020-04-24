Отопление в домах челябинцев отключат до конца апреля
В Челябинске отопительный сезон может завершиться на следующей неделе. Все будет зависеть от погодных условий.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Челябинска, отопительный сезон в городе в этом году может быть завершен уже в апреле. Одним из важных условий является установление стабильной среднесуточной температуры не ниже плюс 8 градусов Цельсия.
«Есть в течении пяти дней среднесуточная температура будет держаться свыше плюс восьми градусов и будет существовать долгосрочный благоприятный прогноз погоды. Мы рассчитываем, что все параметры сойдутся уже на следующей неделе»,- добавили в пресс-службе.
Добавим, что после отключения отопления, все организации, обслуживающие системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд, объекты социальной сферы города Челябинска, должны обеспечить проведение необходимых организационных и технических мероприятий по переходу системы теплоснабжения указанных объектов на летнюю схему.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.