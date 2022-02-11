Отставка в аппарате губернатора Челябинской области

Первый заместитель управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области 39-летняя Нана Швелидзе освобождена от занимаемой должности.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 10 февраля 2022 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Служебный контракт с Наной Вахтанговной будет расторгнут с 14 февраля 2022 года.

Нана Швелидзе возглавит аппарат Законодательного собрания Челябинской области (она признана победителем проведенного конкурса).

Нана Вахтанговна Швелидзе родилась 18 мая 1982 года. Она приехала на Южный Урал из Норильска. Нана трудилась с действующим губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в администрации Норильска и в компании «Полюс золото». Первым заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области работает с октября 2019 года.

Напомним, ранее сразу четверо сотрудников уволились из администрации губернатора и правительства Челябинской области. Они перешли на работу в областную избирательную комиссию.