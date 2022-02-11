11.02.2022
ГИБДД заявила об улучшении ситуации на дорогах Челябинска
11.02.2022
За сутки заболело ковидом почти пять тысяч южноуральцев, в том числе 892 школьника
11.02.2022
Во Всемирный день больного врачи ЧОКБ рассказали о пациентах с генетической бомбой замедленного действия
11.02.2022
Житель Долгодеревенского в неадекватном состоянии угрожал расправой медикам
11.02.2022
В Златоусте стартовал тур ватерпольной Суперлиги России
11.02.2022
При поддержке ММК: «IT-отражение» поможет юным компьютерным гениям раскрыться
Отставка в аппарате губернатора Челябинской области
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022
При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин
08.02.2022
В Челябинске четыре года не могут определить границы «зелёного пояса». Заткнуть за пояс или затянуть – вот в чём вопрос?
07.02.2022