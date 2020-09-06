Отставка в управлении делами губернатора и правительства Челябинской области

Заместитель управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Александр Рукавишников ушел в отставку.

Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер в пятницу, четвертого сентября. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Рукавишников покинул занимаемый пост по собственной инициативе.

«... расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 4 сентября 2020 года по инициативе гражданского служащего…», - говорится в постановлении.

Александр Рукавишников координировал и контролировал работу Комитета ремонтно-строительных работ, Комитета инженерно-технического обеспечения, возглавлял комиссию по списанию материальных запасов и по приёмке ремонтно-строительных работ, обеспечивал наличие строительных материалов и запасных частей при проведении работ и многое другое. Он курировал выполнение капитальных ремонтов инженерных систем на объектах, находящихся в оперативном управлении Управления делами; а также обеспечение выполнения работ, проводимых сторонними организациями в инженерных сетях при новом строительстве и капитальном ремонте.