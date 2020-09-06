ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Отставка в управлении делами губернатора и правительства Челябинской области

Общество
Сегодня, 17:27
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Заместитель управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Александр Рукавишников ушел в отставку.

Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер в пятницу, четвертого сентября. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Рукавишников покинул занимаемый пост по собственной инициативе.

«... расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 4 сентября 2020 года по инициативе гражданского служащего…», - говорится в постановлении.

Александр Рукавишников координировал и контролировал работу Комитета ремонтно-строительных работ, Комитета инженерно-технического обеспечения, возглавлял комиссию по списанию материальных запасов и по приёмке ремонтно-строительных работ, обеспечивал наличие строительных материалов и запасных частей при проведении работ и многое другое. Он курировал выполнение капитальных ремонтов инженерных систем на объектах, находящихся в оперативном управлении Управления делами; а также обеспечение выполнения работ, проводимых сторонними организациями в инженерных сетях при новом строительстве и капитальном ремонте.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
Сегодня, 15:44
Алексей Текслер направил комиссию минстроя в Троицк
Общество
Вчера, 13:00
Большая инспекция губернатора в Троицк
Общество
04.09.20 18:39
В резиденции губернатора чествовали лучших соцработников Челябинской области
Общество
04.09.20 14:25
В Челябинской области продлен режим повышенной готовности
Вчера, 21:15
На площади Революции в Челябинске открылась сезонная ярмарка
Вчера, 20:56
«Челябстройсервис» рассказал о проблемах с отловом бездомных животных и их возвращением в естественную среду
Вчера, 19:20
Челябинск посетил выдающийся разведчик, Герой России Юрий Шевченко
Вчера, 13:08
За сутки умерло четыре человека с ковидом в Челябинске и Аше
Вчера, 13:00
Большая инспекция губернатора в Троицк
Вчера, 11:46
За сутки в Челябинской области подтверждено 79 новых случаев ковида
04.09.20 22:04
В психиатрическом отделении больницы Озерска выявлен очаг коронавируса
04.09.20 20:54
Челябинцев научат спасать жизни
04.09.20 20:40
Южноуральцам смогут поставить прививки от гриппа в торгово-развлекательных центрах
04.09.20 18:39
В резиденции губернатора чествовали лучших соцработников Челябинской области
Общество
Вчера, 21:15
Свежие овощи и необычные аксессуары
На площади Революции в Челябинске открылась сезонная ярмарка
Среда обитания
Вчера, 13:24
«Бабье лето» в Челябинской области взяло небольшую передышку, но еще вернется
Новости
Вчера, 21:33
Общество
В ЮУрГУ состоится веревочный курс для иностранных студентов
Вчера, 19:41
Среда обитания
На проспекте Ленина в Челябинске уложили рулонный газон
Вчера, 19:20
Общество
Челябинск посетил выдающийся разведчик, Герой России Юрий Шевченко
04.09.20 18:12
Экономика
Доля новых онлайн-вкладов в ВТБ летом достигла 60 процентов
04.09.20 18:07
Общество
«Умный» стул принес студентке ЮУрГУ полмиллиона рублей
Материалы рубрики
Вчера, 21:33
Общество
В ЮУрГУ состоится веревочный курс для иностранных студентов
Вчера, 19:20
Общество
Челябинск посетил выдающийся разведчик, Герой России Юрий Шевченко
04.09.20 18:07
Общество
«Умный» стул принес студентке ЮУрГУ полмиллиона рублей
04.09.20 17:18
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 5-7 сентября
04.09.20 17:01
Общество
Веники и арбузы завозятся в Челябинскую области исключительно из Узбекистана
Теги
Алексей Текслер
Управление делами губернатора и правительства Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика