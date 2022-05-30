Озеленение, благоустройство, уборка: Сергей Антипов рассказал о последних событиях из жизни Курчатовского района

В Курчатовском районе Челябинска активно ведется работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Как сообщил сегодня, 30-го мая, на аппаратном совещании в мэрии глава района Сергей Антипов, к настоящему моменту данный вопрос отработан на 92 процента.

«А вообще с начала этой работы нами направлено 835 запросов в уполномоченные органы, получено 823 ответа», – рассказал Сергей Васильевич.

Также глава сообщил о продолжающемся в рамках районных контрактов кошении газонов на общественных пространствах и других территориях Курчатовского – данная работа выполнена на сегодняшний день на 65 процентов.

Продолжается в Курчатовском районе и оформление цветочных клумб и вазонов, организуется работа по выявлению и устранению несанкционированных надписей на фасадах домов и объектах. По графику ведется благоустройство семи дворов и пешеходной зоны на Комсомольском проспекте (данные территории преображаются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»).

Проведена в Курчатовском районе и оценка зеленых насаждений, высаженных в прошлом году. По результатам обследования составлены акты. Для каждого подрядчика установлены сроки, в которые необходимо заменить не прижившиеся растения. Эту работу подрядные организации будут выполнять в рамках гарантийных обязательств.

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Кроме того, Сергей Антипов рассказал о том, что на прошлой неделе совместно с районным отделом полиции проводились традиционные рейды по местам незаконной торговли, по результатам которых было составлено два протокола. Четыре материала передано в управление благоустройства города для привлечения виновных к административной ответственности.

«Объекты жилищно-коммунального хозяйства работают в Курчатовском районе в штатном режиме, серьезных аварийных ситуаций не возникло. В рамках первого этапа подготовки к отопительному сезону от горячего водоснабжения отключено 83 жилых дома и пять детских садов. За неделю в районе произошло пять пожаров – без пострадавших. Продолжается работа по текущему санитарному содержанию района, которая осуществляется по 15-ти муниципальным контрактам. Это уборка внутриквартальных проездов, тротуаров, общественных пространств», – дополнил Сергей Васильевич свой доклад о том, как жил Курчатовский район на прошлой неделе, добавив, что за последнюю неделю было ликвидировано восемь навалов мусора, вывезено 109 кубометров отходов.

Глава района также доложил главе Челябинска Наталье Котовой о том, что продолжает свою работу районная призывная комиссия, что сотрудники районной администрацию держат на постоянном контроле вопрос содержания территорий, прилегающих к жилым помещениям и другим объектам. По его словам, за неделю выписано 84 уведомления о нарушении правил благоустройства, большинство недочетов уже устранено.

На аппаратном совещании Сергей Антипов анонсировал и проведение большого праздничного мероприятия первого июня, в День защиты детей, в сквере Молодогвардейцев. В этот же день на этой же площадке состоится и традиционный районный День здоровья.

Наталья Котова, заслушав доклад главы Курчатовского района, поручила Сергею Антипову вместе с районными депутатами обойти микрорайон «Парковый» и критически посмотреть на все, что там происходит.

«Я понимаю, проблем много, земельные участки в частной собственности… Мы с Надеждой Сергеевной Рыльской работаем в этом направлении. Однако вы можете предложить варианты содержания уже имеющихся площадок либо новых общественных пространств, которые в 2023-м году можно было бы включить в программу инициативного бюджетирования. Даю вам задание до 15-го июня закончить эту работу», – сказала Наталья Котова, порекомендовав Сергею Антипову вместе с депутатами проводить совещания, выслушивать предложения жителей, а затем – на основании услышанного – внести свои инициативы на рассмотрение в администрацию Челябинска, чтобы городские власти смогли учесть их в проекте бюджета на 2023-й год.