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30.05.2022

У Коелгинской школы появился новый автобус
Курчатовский район
Сергей Антипов
Челябинск
Наталья Котова
Общество
30.05.2022 17:14
Фото: Администрация Курчатовского района

Озеленение, благоустройство, уборка: Сергей Антипов рассказал о последних событиях из жизни Курчатовского района

В Курчатовском районе Челябинска активно ведется работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Как сообщил сегодня, 30-го мая, на аппаратном совещании в мэрии глава района Сергей Антипов, к настоящему моменту данный вопрос отработан на 92 процента.

«А вообще с начала этой работы нами направлено 835 запросов в уполномоченные органы, получено 823 ответа», – рассказал Сергей Васильевич.

Также глава сообщил о продолжающемся в рамках районных контрактов кошении газонов на общественных пространствах и других территориях Курчатовского – данная работа выполнена на сегодняшний день на 65 процентов.

Продолжается в Курчатовском районе и оформление цветочных клумб и вазонов, организуется работа по выявлению и устранению несанкционированных надписей на фасадах домов и объектах. По графику ведется благоустройство семи дворов и пешеходной зоны на Комсомольском проспекте (данные территории преображаются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»).

Проведена в Курчатовском районе и оценка зеленых насаждений, высаженных в прошлом году. По результатам обследования составлены акты. Для каждого подрядчика установлены сроки, в которые необходимо заменить не прижившиеся растения. Эту работу подрядные организации будут выполнять в рамках гарантийных обязательств.

Кроме того, Сергей Антипов рассказал о том, что на прошлой неделе совместно с районным отделом полиции проводились традиционные рейды по местам незаконной торговли, по результатам которых было составлено два протокола. Четыре материала передано в управление благоустройства города для привлечения виновных к административной ответственности.

«Объекты жилищно-коммунального хозяйства работают в Курчатовском районе в штатном режиме, серьезных аварийных ситуаций не возникло. В рамках первого этапа подготовки к отопительному сезону от горячего водоснабжения отключено 83 жилых дома и пять детских садов. За неделю в районе произошло пять пожаров – без пострадавших. Продолжается работа по текущему санитарному содержанию района, которая осуществляется по 15-ти муниципальным контрактам. Это уборка внутриквартальных проездов, тротуаров, общественных пространств», – дополнил Сергей Васильевич свой доклад о том, как жил Курчатовский район на прошлой неделе, добавив, что за последнюю неделю было ликвидировано восемь навалов мусора, вывезено 109 кубометров отходов.

Глава района также доложил главе Челябинска Наталье Котовой о том, что продолжает свою работу районная призывная комиссия, что сотрудники районной администрацию держат на постоянном контроле вопрос содержания территорий, прилегающих к жилым помещениям и другим объектам. По его словам, за неделю выписано 84 уведомления о нарушении правил благоустройства, большинство недочетов уже устранено.

На аппаратном совещании Сергей Антипов анонсировал и проведение большого праздничного мероприятия первого июня, в День защиты детей, в сквере Молодогвардейцев. В этот же день на этой же площадке состоится и традиционный районный День здоровья.

Наталья Котова, заслушав доклад главы Курчатовского района, поручила Сергею Антипову вместе с районными депутатами обойти микрорайон «Парковый» и критически посмотреть на все, что там происходит.

«Я понимаю, проблем много, земельные участки в частной собственности… Мы с Надеждой Сергеевной Рыльской работаем в этом направлении. Однако вы можете предложить варианты содержания уже имеющихся площадок либо новых общественных пространств, которые в 2023-м году можно было бы включить в программу инициативного бюджетирования. Даю вам задание до 15-го июня закончить эту работу», – сказала Наталья Котова, порекомендовав Сергею Антипову вместе с депутатами проводить совещания, выслушивать предложения жителей, а затем – на основании услышанного – внести свои инициативы на рассмотрение в администрацию Челябинска, чтобы городские власти смогли учесть их в проекте бюджета на 2023-й год.

Автор: Евгения Александрова
Курчатовский район
Сергей Антипов
Челябинск
Наталья Котова
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Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков вручил по 560 тысяч рублей трём магнитогорским учителям

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В выходные в Челябинской области тепло и ветрено, местами дожди и грозы

27.05.2022 16:59

В Казахстане отключили вещание российских телеканалов

27.05.2022 16:45

ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на три процентных пункта

27.05.2022 16:38

Прокуратура проведёт проверку по факту падения бетонной плиты на челябинского школьника

27.05.2022 16:02

В Челябинской области стартует конкурс СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов

27.05.2022 16:00

В Челябинской области начнут готовить рабочих по программе «Профессионалитет»

27.05.2022 15:41

Общественники запросили у Текслера расчёты по проекту расширения улицы Худякова

27.05.2022 15:24

Площадь запела и засияла: в Карабаше включили светомузыкальный фонтан

27.05.2022 14:57

В 2022 году на ЮУЖД отремонтируют 19 железнодорожных переездов

27.05.2022 14:46

Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга

27.05.2022 14:25

Глава минфина РФ раскритиковал пилотный проект по уходу за пожилыми

27.05.2022 13:35

Разделительную полосу на Курчатова в Челябинске благоустроят при наличии средств

27.05.2022 13:13

За сутки заболело ковидом 114 южноуральцев, выздоровело 223, умерло двое

27.05.2022 13:11

В Челябинске на заброшенной стройке бетонная плита упала на подростка

27.05.2022 12:40

Власти обсудили с челябинцами вопрос строительства жилого дома рядом с институтом культуры

27.05.2022 12:32

Минцифры разработает единые стандарты связи для территорий ДНР и ЛНР, подшефных регионам РФ

27.05.2022 12:17

Раскол в Ватикане? Очередной католический епископ начал молиться за правое дело России

27.05.2022 12:02

В Златоусте наказали сотрудников колледжа, где на подростка упали футбольные ворота

27.05.2022 11:35

Турецкий политолог: Белоруссия должна помочь России на границе

27.05.2022 11:30

В Магнитогорске стартовал благотворительный проект «Молодежь – лидер перемен»

27.05.2022 11:27

Путин: Инициатива России по созданию большого евразийского партнёрства приобретает особое звучание

27.05.2022 11:03

В Миассе пенсионерка отдала курьеру-мошеннику 400 тысяч рублей

27.05.2022 10:52

Карен Даллакян: Мы передали для животных Донбасса четыре тонны гуманитарной помощи

27.05.2022 10:23

Путин: Иногда посмотришь на тех, кто уходит: может быть, и слава богу

27.05.2022 09:31

КСП: Банк России удивил новым размером ключевой ставки, но возможна коррекция

26.05.2022 21:01

ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта

26.05.2022 17:28

Главное управление лесами ищет деньги на рекультивацию каслинской свалки

26.05.2022 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 27 мая

26.05.2022 17:24

Днем в пятницу в Челябинской области осадков не прогнозируют

26.05.2022 16:51

В Челябинск привезут ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

26.05.2022 16:44

Челябинская мэрия готовит аукцион по комплексному развитию территории на Копейском шоссе

26.05.2022 16:39

В Челябинске состоится семейный фестиваль мороженого ко Дню защиты детей