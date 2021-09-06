Памяти 26-ти погибших в Аргуне: в Челябинске может появиться Аллея сыновей

В Челябинске может появиться Аллея сыновей. Идея посадить 26 деревьев в память о 26-ти погибших при взрыве в чеченском Аргуне южноуральских правоохранителях (трагедия произошла второго июля 2000-го года) принадлежит ветерану боевых действий в Чечне Владимиру Саломатину, автору сайта «Живые и мертвые», ведущему сбор сведений о павших на полях сражений героических южноуральцах.

Инициативу челябинца, который второго июля этого года, в 21-ю годовщину печальной даты, организовал в столице Южного Урала концерт классической музыки, поддержала музыкальная общественность, в том числе солистка челябинской филармонии, замечательная органистка Лариса Тимшина – вдова прокурора Ростислава Тимшина, который являлся участником событий в Аргуне и был награжден орденом Мужества: тема, озвученная Владимиром Саломатиным после блестящего концерта «Орган-хит» с ее участием, который состоялся в челябинском зале органной и камерной музыки «Родина» 27-го августа, Ларисе Тимшиной близка и понятна.

Ростислав Тимшин ушел из жизни в этом году. 21 год назад, в начале 2000-го, советник юстиции первым из сотрудников прокуратуры Челябинской области написал рапорт с просьбой направить его в Чечню для работы в восстанавливаемых в республике прокурорских структурах.

На концерт, который Лариса Тимшина виртуозно отыграла в компании трех других блистательных солисток филармонии Татьяны Зайцевой (саксофон-сопрано), Анастасии Полумогиной (саксофон-альт) и Натальи Гущиной (фортепиано), вместе с челябинскими ветеранами пришла и мама Героя России майора Евгения Родионова Любовь Федоровна. Она горячо поблагодарила музыкантов за полученное удовольствие и призналась, что такие концерты дают ей силы жить дальше. Ветераны боевых действий на Северном Кавказе также находились под большим впечатлением от великолепного музыкального вечера.

Участники концерта отметили, что музыка имеет огромную живительную силу и что концерты, подобные тому, что состоялся второго июля этого года (там, к слову, выступали солистки челябинской филармонии Татьяна Зайцева и Наталья Гущина), очень нужны и ветеранам, и их близким.

Также была озвучена идея, которую он вынашивает долгие месяцы, - 31-го декабря, в память о 39-ти погибших при взрыве в Магнитогорске, провести концерт органной музыки, и также нашел поддержку. Как он рассказал агентству «Урал-пресс-информ», в настоящее время руководство челябинской филармонии серьезно рассматривает данный вопрос – хочется надеяться, что в этом году орган не будет молчать и концерт обязательно состоится.

Что касается Аллеи сыновей, то она обязательно должна появиться в Челябинске (он надеется на поддержку городских властей).

Деревья посадят родные и близкие погибших в Аргуне – какие это будут растения, предстоит решать им. Кто-то, быть может, захочет посадить рябину, кто-то дуб, а кто-то – клен… Возможно, это будут даурские лиственницы (это дерево имеет особенное значение для Челябинска, ведь более ста лет назад семена даурской лиственницы сюда привез тяжелораненый офицер, участник русско-японской войны; желание умирающего – он просил во что бы то ни стало посадить деревья – было исполнено, однако впоследствии практически все растения уничтожили, в том числе в ходе дорожной революции; одно из трех оставшихся исторических деревьев было срублено в этом году, и это стало для Челябинска серьезным потрясением).

Аллея сыновей нужна не только ветеранам и членам семей погибших, она нужна городу, области, нужна всем нам, потому что здесь и память, и преемственность поколений, и воспитание бережного отношения к природе, и объединение людей. Родные, близкие, потомки будут вместе сажать деревья, вместе будут ухаживать за ними, вместе будут собираться здесь в годовщины трагедии и в любые другие дни. Дети погибших будут приводить сюда своих детей, а потом и внуков, все вокруг будут знать, что этим деревьям вред причинять нельзя, ведь они – живые символы, живые свидетельства того, что жизнь продолжается несмотря ни на что, они - олицетворение памяти о дорогих и любимых.