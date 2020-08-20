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Челябинские «Офицеры России» заявляют уникальный патриотический проект на грант губернатора

Фото: 
Олег Каргаполов
Общество
Сегодня, 12:40
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Председатель совета ветеранов боевых действий челябинского регионального отделения «Офицеров России» Владимир Саломатин воплощает в жизнь уникальный проект по увековечиванию памяти южноуральцев, погибших в послевоенное время в локальных конфликтах в разных точках земного шара.

«Проблема заключается в образовавшейся информационной пропасти. После установки на стене учебного заведения памятного знака о выпускнике, погибшем в Афганистане или Чеченской республике, память о нем быстро стирается, и та же мемориальная доска воспринимается просто как часть оформления стены - без связи с конкретным человеком. Общедоступного современного ресурса, который бы позволил легко найти нужную информацию, нет. Мне хотелось бы интегрировать данные, имеющиеся на ведомственных и частных сайтах, а также в специализированных печатных изданиях, собрать дополнительные сведения от живых свидетелей и из личных архивов погибших», - поделился Владимир Саломатин.

В настоящее время идет активная фаза приема заявок на предоставление грантов губернатора Челябинской области Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. ЧРО «Офицеры России» заявляет на конкурс свой отдельный проект: «Погибшие при исполнении воинского долга (Челябинская область)».

«Это может оказаться особенно важно именно сегодня, когда в обществе возрастает напряженность, появляются предпосылки появления новых горячих точек. Историю иногда вспоминать полезно», - отметил Владимир Саломатин.

В рамках проекта инициативная группа подготовила и выставила в Интернете поименную базу данных военнослужащих из Челябинской области, погибших в ходе военных действий в Чечне. Молчаливые странички на этом сайте говорят сами за себя.

«Может быть, передовые технологии и информация, представленная в таком виде, охладит неудовлетворенные амбиции политиков. Надеюсь, мы не допустим непоправимого и сохраним жизни молодых ребят, как не удалось это сделать совсем недавно. А взаимодействие некоммерческого сектора с органами власти с помощью таких грантов губернатора действительно станет проще и эффективней», - подчеркнула одна из инициаторов проекта, председатель челябинского областного отделения семей погибших защитников Отечества Елена Чепик.

 

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