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Памятник Мусе Джалилю в Челябинске стал муниципальной собственностью

Общество
Сегодня, 18:09
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Автор: 
Евгения Александрова

Челябинские депутаты сегодня, 25-го августа, на 11-м заседании городской думы проголосовали за принятие в муниципальную собственность памятника Мусе Джалилю, установленного в сквере на пересечении улиц Пушкина и Тимирязева. 

Как сообщает пресс-служба гордумы, в дальнейшем памятник планируется передать МАУ «Челябинский центр искусств». 

Проект подготовлен на основании обращения областной общественной организации «Конгресс татар Челябинской области».

Напомним, памятник великому татарскому поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю возле кинотеатра имени Пушкина был торжественно открыт 16 октября 2015-го года. В церемонии принимала участие дочь поэта Чулпан Джалиль, ставшая ее главным гостем.

Скульптура Баки Урманче из серии «Портреты в камне» стала подарком Татарстана столице Южного Урала.

В декабре 2015-го проект установки памятника Мусе Джалилю в Челябинске был отмечен общественной премией «Белая жемчужина».

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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