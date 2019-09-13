Патриотическим воспитанием южноуральцев займется отдельная структура

Патриотическим воспитанием жителей Челябинской области займется отдельная структура. Она появится на базе Общественной палаты Челябинской области. Решение о создании специальной комиссии было принято накануне на расширенном заседании ОП, передает присутствовавший на встрече корреспондент информационного агентства «Урал-пресс-информ».

С такой инициативой к общественникам обратился советник председателя палаты Игорь Белехов. По его мнению, эта тема заслуживает гораздо большего внимания, чем сейчас. Идею поддержали и проголосовали единогласно. Председателем комиссии выбрана член ОП, председатель Совета Урало-Сибирского Дома Знаний и член Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова. Работать с ней будут председатель регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Челябинской области Антон Шарпилов, председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Челябинской области Анатолий Сурков и другие известные в регионе общественники.

В ближайшее время они займутся реализацией проектов, связанных с датами военной истории Южного Урала и сохранением памяти о земляках-героях.

«Также остаются нерассмотренными такие вопросы, как нормотворческая работа по запрету продажи нацистской символики и литературы, противодействие негативному информационному воздействию на молодежь, ветеранское наставничество и добровольчество, обучение практической деятельности по увековечению памяти защитников Отечества, укрепление преемственности поколений. 2020 год, год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне объявлен в России Годом Памяти, поэтому вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения становятся особенно актуальными», - считает член ОП Антон Шарпилов.

Обсудили в рамках пленарного заседания и другие вопросы. Например, итоги общественного контроля на выборах 8 сентября. Председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас поблагодарил Палату за качественную работу. А затем познакомил собравшихся с окончательными итогами состоявшихся на территории региона 8 сентября выборов губернатора и депутатов местных органов власти:

«Средняя явка избирателей составила 45,14%, это, конечно, не 90%, как в Чечне, но на 3% больше, чем на губернаторских выборах 2014 года,- заметил он.

Более 69,3% пришедших на выборы южноуральских избирателей отдали свои голоса за исполняющего обязанности главы региона Алексея Текслера, уже 20 сентября состоится инаугурация нового, шестого по счету губернатора Челябинской области, избранного на ближайшие пять лет. Наибольшая активность избирателей отмечена в пяти территориях Южного Урала: Троицком городском округе (70,99%), Нагайбакском районе (70,93%), Саткинском районе (68%), Варненском районе (64,7%) и Уйском районе (64,22%). Для голосования были сформированы две тысячи 277 избирательных комиссий, более полутора тысяч из которых оснащены системами видеонаблюдения, в Челябинске 94% избирательных участков использовали комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), что существенно упростило подсчет голосов.

В единый день голосования один миллион 174 тысячи 131 южноуральский избиратель принял участие в 68 избирательных кампаниях по выбору 496 народных представителей. Наиболее ожесточенная борьба кандидатов наблюдалась на выборах в районные органы власти. Благодаря присутствию на каждом избирательном участке наблюдателей от Общественной палаты Челябинской области, голосование прошло максимально открыто, без каких-либо нарушений.

«Контроль за выборами осуществляли более трех тысяч общественных наблюдателей. В день голосования на телефон «горячей линии» ОП поступило 38 звонков избирателей, все они были оперативно отработаны. При необходимости на места немедленно выезжали мобильные группы, одну из них возглавлял член Совета по правам человека Иван Засурский. Ни одного нарушения в ходе проверок не выявлено, хотя технические шероховатости, конечно, были. Состоявшиеся выборы можно считать корректными и легитимными», - сообщил председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Далее заместитель министра образования и науки Челябинской области Вера Полетаева рассказала о готовности образовательных учреждений Южного Урала к новому учебному году.

«Ко Дню знаний на Южном Урале принято две тысячи 365 образовательных учреждений, - отметила она. - По сравнению с 2018 годом, на начало сентября 2019 года количество обучающихся увеличилось на полтора процента – с 680 тысяч 341 до 690 тысяч 741 человека. За год в области открыто 15 новых детских садов на две тысячи 667 мест. В Челябинске введены в эксплуатацию две новых школы на тысячу 100 и 825 мест, в 12 школах произведен капитальный ремонт. Дети в полном объеме обеспечены учебниками, в 20-ти образовательных организациях осуществляется инклюзивное обучение детей-инвалидов. Почти 150 миллионов рублей направлено на антитеррористическую защищенность образовательных учреждений Челябинской области при общем объеме необходимого финансирования в миллиард рублей».

Следующей выступила председатель Общественной палаты Саткинского муниципального района Галина Пашкевич. Она поделилась успешным опытом совместной работы с образовательными организациями и предложила коллегами подумать над внедрением программы по обновлению бытовой техники для школьных пищеблоков. По ее словам, оборудование на кухнях давно требует модернизации.