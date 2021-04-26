Павел Крутолапов: Территорию рядом с элеватором на Елькина в Челябинске ждет комплексное развитие

Территорию на улице Елькина в Челябинске, где располагается объект культурного наследия – элеватор, ждет комплексное развитие.

Об этом сегодня, 26-го апреля, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию, главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

Он напомнил, что 15-го апреля был принят региональный закон о комплексном развитии территорий и что в столице Южного Урала в качестве пилотных были выбраны три территории: на Копейском шоссе, на Елькина и на Братьев Кашириных.

В настоящее время возглавляемое Крутолаповым управление по поручению главы Челябинска Натальи Котовой прорабатывает параметры и площадь застройки, в том числе вопрос обеспеченности социальными объектами.

«Подчеркну, закон о комплексном развитии подразумевает одновременное строительство как социально ориентированных объектов, так и многоквартирных домов (жилую застройку). На одной из территорий, вдоль улицы Елькина, располагается объект культурного наследия – здание элеватора, которое, безусловно, является архитектурной доминантой Челябинска. Отмечу, работа с подобными объектами может вестись исключительно в соответствии с предметом охраны», - отметил Павел Крутолапов.