Павел Шиляев и Сергей Бердников открыли в Магнитогорске кабинет с лучшим в стране аппаратом МРТ

В диагностическом центре АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» Магнитогорска (Челябинская область) вошел в строй обновленный аппарат МРТ.

Кабинет с модернизированным аппаратом магнитно-резонансной терапии в диагностическом центре АНО «ЦКМСЧ» открыли генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и глава Магнитогорска Сергей Бердников.

В мероприятии также приняли участие начальник управления делами и социальным развитием Магнитогорского металлургического комбината Алексей Коваленко, председатель правления АНО «ЦКМСЧ» и заместитель директора ГКУЗ «ЦКДМО» Елена Симонова.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в 2011 году в диагностическом центре медсанчасти была установлена передовая на тот момент система магнитно-резонансной томографии компании GE Healthcare – Optima 450w с широким набором функций. Однако в последние годы развитие клинических методов визуализации шло настолько стремительными темпами, что для соответствия задачам медицинского учреждения потребовалась полная замена ранее установленных моделей оборудования.

Компания GE Healthcare предоставила решение, которое позволило АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» обновить магнитно-резонансный томограф без длительного простоя, связанного с покупкой нового аппарата. Впервые в России система Optima 450w была модернизирована до новейшего МРТ, объединяющего последние новаторские разработки в области МР-технологий - Signa Artist lift.

«По сути от старого аппарата тут остались кусочек обшивки и несколько проводов, - рассказал главный врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко. - Все остальное абсолютно новое. Да, впервые такое решение было реализовано в России. И, несмотря на определенный риск, мы пошли на это. Конечно же, при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Это решение позволило сократить расходы на приобретение нового аппарата почти в два раза, а также значительно уменьшить сроки установки нового аппарата».

Программа модернизации МРТ Signa Artist lift медсанчасти значительно увеличит пропускную способность МРТ-сканера, обеспечив недоступное ранее качество диагностики и высочайший комфорт пациента при проведении исследования на уровне лучших медицинских учреждений Европы и США. Врачи-радиологи получат доступ к последним технологическим новинкам в области МР-исследований – таким, как:

- революционные катушки AIR, предназначенные для всех типов пациентов, обеспечивают гибкость в любом направлении, максимальную адаптацию к анатомии и универсальность для сложных областей сканирования. Катушка максимальна удобна для пациента и воспринимается им как одеяло. К примеру, старая катушка для обследования брюшной полости раньше весила восемь килограммов, а сейчас – три;

- 128 радиочастотных каналов, лучший в индустрии показатель для систем 1.5Т, который открывает возможности одновременного использования нескольких катушек высокого разрешения для высокого качества изображения;

- бесшумное сканирование с Silent Suite возможно при обследовании скелетно-мышечной системы, а использование АRT-опции позволяет исследовать разные зоны интереса (голова, позвоночник) со снижением уровня шума;

- зарегистрированная методика восстановления сигнала обеспечивает сокращение времени сканирования, сохраняя при этом разрешение и качество изображения.

Таким образом, МРТ Signa Artist lift - это МР-система с улучшенными возможностями для пациентов, исключительными характеристиками визуализации и доступом к широкому спектру передовых приложений для врачей.

Отметим, оборудование приобретено на средства ПАО «ММК» в рамках реализации стратегии развития АНО «Центральная медико-санитарная часть» - оснащение современным медицинским оборудованием больницы.

«Как говорят наши врачи, это лучший аппарат на территории Российской Федерации, - Павел Шиляев. - Он открывает перед докторами большие возможности в диагностике заболеваний. Медсанчасть в последние годы стремительно развивается. Благодаря покупке таких современных, высокотехнологичных аппаратов повышается качество оказываемой в нашем городе медицинской помощи».

«Очень впечатлены увиденным, - отметил Сергей Бердников. - Сегодня благодаря усилиям ПАО «ММК» и персонала больницы мы посмотрели на работу нового томографа, равных которому нет во всей стране. Отрадно, что жители Магнитогорска и ближайших населенных пунктов теперь имеют уникальную возможность пройти обследование на этом аппарате. Для нас это очень важно, ведь правильно поставленный диагноз-это почти половина успеха в лечении».

Кабинет МРТ расположен на первом этаже диагностического центра АНО «ЦКМСЧ». Исследование на обновленном аппарате будут проводиться по направлению врачей стационара или поликлиник АНО «ЦКМСЧ», а также на коммерческой основе. Планируется, что на начальном этапе на новой МРТ-системе будут проходить обследование до 15 человек в день. Руководство АНО «ЦКМСЧ» рассчитывает, что к новому году МРТ Signa Artist lift будет задействован в круглосуточном режиме работы.