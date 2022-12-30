«Пчелы», «бабочки», «парашюты» нельзя запускать при сильном ветре: инструкция по фейерверкам от пожарных

Жителям Челябинской области сотрудники чрезвычайных ведомств напоминают о правилах пожарной безопасности в новогодние праздники. Использование нелегальных, просроченных и опасных в обращении пиротехнических изделий, неумение и нежелание правильно, в соответствии с инструкцией, применять фейерверки, подчас приводят к тяжким последствиям.

«Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и других торговых точках, где продают только сертифицированную продукцию. Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей название завода изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования. Перед применением нужно внимательно ее прочитать», - говорится в сообщении администрации Челябинска.

Вся продаваемая пиротехника должна иметь сертификат соответствия (спрашивать у продавца).

При запуске фейерверков и петард также стоит соблюдать строгие правила:

- убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны нет жилых домов (не менее чем в 150 метрах от жилья), деревьев, линий электропередачи;

- не наклоняйтесь над зажженными фейерверками;

- нельзя запускать изделия при сильном ветре, особенно если это летающие «пчелы», «бабочки», «парашюты»;

- не направлять ракеты и фейерверки на людей;

- никогда не запускать несработавший фейерверк повторно.

Также стоит помнить, что новогодняя елка также источник повышенной пожарной опасности, и она требует некоторых мер предосторожности:

- при приобретении искусственной елки стоит обратить внимание на упаковку, где должно быть указано, что она сделана из огнеупорного полиэтилена или пластика; у продавца должен быть гигиенический сертификат, удостоверяющий химическую безопасность изделия, во избежание отравления ядовитыми веществами;

- при покупке гирлянд нужно обращать внимание, что изделие соответствуют требованиям пожарной безопасности;

- устанавливать елку нужно на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- нельзя размещать дерево у выхода из комнаты, при возгорании есть риск, что огонь отрежет дорогу к спасению;

- не стоит устанавливать елку рядом с отопительными или электроприборами;

- при устройстве иллюминации использовать понижающие трансформаторы или же гирлянды с последовательным включением лампочек с напряжением до 12В и мощностью не более 25Вт, только промышленного изготовления (изоляция проводов не должна иметь повреждений);

- нельзя украшать елку легковоспламеняемыми бумажными игрушками, ватой и свечами.

Соблюдение эти элементарных правил пожарной безопасности сохранит жизнь и здоровье, а также убережет имущество от ущерба.