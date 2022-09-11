11.09.2022
Перекресток на Сони Кривой и Энгельса в Челябинске открыт для транспорта
11.09.2022
«Челябинск читающий» привлек на Кировку большое число книголюбов
11.09.2022
Челябинская Аллея первоклассников пополнилась новыми лицами
11.09.2022
В Челябинской области в воскресенье проходят выборы
11.09.2022
На улице Российской в Челябинске открылся портал в подземный мир
10.09.2022
Участковый из Уйского района предотвратил хищение 1,7 миллиона рублей со счета пенсионерки
Перекресток на Сони Кривой и Энгельса в Челябинске открыт для транспорта
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022