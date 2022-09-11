Перекресток на Сони Кривой и Энгельса в Челябинске открыт для транспорта

В Челябинске сегодня, 11-го сентября, открыли движение на перекрестке улиц Сони Кривой и Энгельса. Мэрия сообщила об этом в начале седьмого вечера воскресенья.

Напомним, на данном участке велся ремонт теплотрассы. В связи с этим движение транспорта здесь было закрыто с восьми часов вечера пятницы, девятого сентября.

Ранее сообщалось, что движение на данном перекрестке откроют не раньше шести утра понедельника, 12-го сентября, однако работы удалось завершить уже вечером воскресенья.