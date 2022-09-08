Перевозчик отказался работать на маршруте Челябинск - оз. Увильды («Лесное озеро»)

В Челябинской области отменили автобусный маршрут Челябинск - озеро Увильды (база «Лесное озеро»). Автобус ходит только до санатория «Увильды», жители просят губернатора вернуть или продлить маршрут до базы.

«Просьба решить вопрос по поводу автобуса по маршруту Челябинск- пос. Увильды (Лесное озеро). В этом году был отменен единственный автобус номер 692, который ходил один раз в день, шесть дней в неделю. При этом ежедневно ходит два автобуса Челябинск- сан. Увильды», - обращается к губернатору Анна в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

По словам Анны, расстояние от санатория «Увильды» до поселка Увильды/Лесное озеро 10 километров. Губернатора просят продлить маршрут №670 «Челябинск – Увильды» до Лесного озера. «Есть необходимость в автобусе хотя бы 2-3 раза в неделю, в летнее время чаще. Просьба помочь решить вопрос о продлении маршрута 670 до пос. Увильды (ул. Набережная/сан Лесное озеро)», - просит губернатора Анна.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области пояснили, в настоящее время перевозчик отказался от работы на маршруте 692 «г. Челябинск - оз. Увильды (база "Лесное озеро")».

«Министерством осуществляются мероприятия по проведению открытого конкурса по отбору перевозчиков на маршрут. По итогам конкурса будет определен новый перевозчик», - отметили в ведомсте.

В миндортрансе уточнили, что перевозки по маршруту №692 должны возобновиться, в соответствии с законодательством, в ноябре 2022 года.