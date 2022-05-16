Первые заезды в детские лагеря Челябинской области начнутся 28 мая

Летняя оздоровительная кампания в Российской Федерации стартует первого июня. Детские лагеря готовы принять ребят. В Челябинской области первые заезды начнутся уже 28 мая.

«Традиционно оздоровительная кампания начинается первого июня и заканчивается в конце августа. На сегодняшний день у нас полная готовность всех лагерей – и школьных, и стационарных», - заявил сегодня, 16 мая, министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Министерство и Роспотребнадзор провели проверки безопасности всех детских лагерей. «Система оздоровления, система детского отдыха полностью готова и примет всех желающих с первого июня этого года», - заверил Сергей Кравцов.

Министр напомнил, что на сегодня уже порядка миллиона человек воспользовались программой кешбэка, инициированной президентом.

«Программой детского кешбэка воспользовалось большое количество детей – порядка миллиона. Это больше, чем в прошлом году. Программа позволила отдохнуть ребятам во многих детских лагерях, в том числе и в лагерях палаточного типа. Такая возможность появилась в рамках программы детского кешбэка впервые», - уточнил глава Минпросвещения.

К программе детского кешбэка подключены практически все детские оздоровительные лагеря Южного Урала.

В Челябинской области продолжается процесс приемки детских оздоровительных лагерей (проверки стартовали с 10 мая).

«Лагеря дневного пребывания (школьные) почти все проверены и готовы к открытию, - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки региона. - 28 мая первые смены стартуют в загородных оздоровительных лагерях "Лесная застава", "Еланчик" и Республика Яркого лета МАУ "ДОЛ им Г.М. Лаптева...".

С первого июня большинство детских оздоровительных лагерей области начинают свою работу.

В 2022 году в Челябинской области планируется открыть 778 детских лагерей, где смогут отдохнуть и оздоровиться 157 тысяч ребят. Детей готовы принять 699 лагерей дневного пребывания, 66 загородных лагерей, 10 палаточных лагерей и три лагеря труда и отдыха.