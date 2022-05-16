Первые заезды в детские лагеря Челябинской области начнутся 28 мая

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.05.2022

Совет отцов провел патриотический сбор для «трудных подростков» и детей офицеров ЧВВАКУШа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области почти 20 тысяч детей в возрасте от трех до четырех лет бесплатно привили от
16.05.2022

Кого вакцинируют бесплатно

В Челябинской области привили от клещевого энцефалита почти 20 тысяч детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Металлургическом районе Челябинска власти обновят ограждение сквера «Юбилейный». Как
16.05.2022

Челябинские афганцы попросили Сергея Кочеткова о достойном обрамлении «Юбилейного»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
При благоприятных погодных условиях пляжный сезон в Челябинске может открыться раньше обычного.
16.05.2022

Власти Челябинска готовы открыть новый купальный сезон
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на 17 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

Мэрия Челябинска готовит к торгам «партию» недостроев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

Челябинский симфонический оркестр выступит в знаменитой Мариинке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Россельхознадзор: Слон, за которого беспокоились жители Златоуста, в полном порядке
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16.05.2022

Южноуральцев приглашают к опросу о качестве жизни
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16.05.2022 17:33

Первые заезды в детские лагеря Челябинской области начнутся 28 мая

Летняя оздоровительная кампания в Российской Федерации стартует первого июня. Детские лагеря готовы принять ребят. В Челябинской области первые заезды начнутся уже 28 мая.

«Традиционно оздоровительная кампания начинается первого июня и заканчивается в конце августа. На сегодняшний день у нас полная готовность всех лагерей – и школьных, и стационарных», - заявил сегодня, 16 мая, министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Министерство и Роспотребнадзор провели проверки безопасности всех детских лагерей. «Система оздоровления, система детского отдыха полностью готова и примет всех желающих с первого июня этого года», - заверил Сергей Кравцов.

Министр напомнил, что на сегодня уже порядка миллиона человек воспользовались программой кешбэка, инициированной президентом.

«Программой детского кешбэка воспользовалось большое количество детей – порядка миллиона. Это больше, чем в прошлом году. Программа позволила отдохнуть ребятам во многих детских лагерях, в том числе и в лагерях палаточного типа. Такая возможность появилась в рамках программы детского кешбэка впервые», - уточнил глава Минпросвещения.

К программе детского кешбэка подключены практически все детские оздоровительные лагеря Южного Урала.

В Челябинской области продолжается процесс приемки детских оздоровительных лагерей (проверки стартовали с 10 мая).

«Лагеря дневного пребывания (школьные) почти все проверены и готовы к открытию, - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки региона. - 28 мая первые смены стартуют в загородных оздоровительных лагерях "Лесная застава", "Еланчик" и Республика Яркого лета МАУ "ДОЛ им Г.М. Лаптева...".

С первого июня большинство детских оздоровительных лагерей области начинают свою работу.

В 2022 году в Челябинской области планируется открыть 778 детских лагерей, где смогут отдохнуть и оздоровиться 157 тысяч ребят. Детей готовы принять 699 лагерей дневного пребывания, 66 загородных лагерей, 10 палаточных лагерей и три лагеря труда и отдыха.

Автор: Любовь Юрина
Оздоровительная кампания
Оздоровление детей
отдых и оздоровление детей
оздоровительный детский лагерь
Новости по тегу: Оздоровительная кампания
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С 10 мая начнутся проверки готовности детских лагерей всех форм собственности
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Совет отцов Челябинской области провел первый военно-патриотический сбор для «трудных подростков»
16.05.2022

Совет отцов провел патриотический сбор для «трудных подростков» и детей офицеров ЧВВАКУШа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области почти 20 тысяч детей в возрасте от трех до четырех лет бесплатно привили от
16.05.2022

Кого вакцинируют бесплатно

В Челябинской области привили от клещевого энцефалита почти 20 тысяч детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Металлургическом районе Челябинска власти обновят ограждение сквера «Юбилейный». Как
16.05.2022

Челябинские афганцы попросили Сергея Кочеткова о достойном обрамлении «Юбилейного»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Театральной площади Челябинска добавят света

13.05.2022 16:56

Челябинские таможенники пресекли вывоз из региона почти 130 тонн сахара

13.05.2022 16:49

Вице-губернатор Челябинской области объяснил рост цен на стройматериалы

13.05.2022 16:45

В Челябинске после разлуки длиной в несколько месяцев встретились сестры-медведицы

13.05.2022 16:35

Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против

13.05.2022 15:36

Работать с комментариями челябинцев в соцсетях будет новое подразделение мэрии

13.05.2022 15:24

Темпы ярового сева в Челябинской области выше прошлогоднего

13.05.2022 15:19

Школьница из Челябинска создала в Артеке модель солнечного паруса

13.05.2022 14:51

«Уральский LOOK»: Исторический музей приглашает к знакомству с нарядами крестьян

13.05.2022 14:50

Южноуральцы критикуют ремонт региональных дорог

13.05.2022 14:14

В Челябинске снова «минируют» образовательные учреждения

13.05.2022 14:07

В Миассе из-за непогоды вновь отменили городской смотр песни и строя

13.05.2022 13:23

Челябинск готовится к фестивалю песочных скульптур

13.05.2022 13:15

«Газоны Урала» озеленят сквер и обустроят «сухой» фонтан рядом со «Станкомашем»

13.05.2022 12:38

Бизнесмен из Златоуста заплатит полмиллиона рублей за травму ребенка в детском саду

13.05.2022 12:24

Дебаркадер-2022 в Челябинске: медиа-арт, танцы и мотофестиваль

13.05.2022 12:11

Водитель был пьян и летел со скоростью 123 километра в час

13.05.2022 11:52

Работа термального комплекса в Еткульском районе, где погибла девочка, приостановлена

13.05.2022 11:29

В Челябинской области 169 организаций уведомили о сокращении 970 работников

13.05.2022 11:24

В Челябинске стартуют опрессовки теплосетей

13.05.2022 11:21

В Челябинске презентовали концепцию единого дизайн-кода