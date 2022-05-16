16.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 мая
16.05.2022
Мэрия Челябинска готовит к торгам «партию» недостроев
16.05.2022
Челябинский симфонический оркестр выступит в знаменитой Мариинке
16.05.2022
Россельхознадзор: Слон, за которого беспокоились жители Златоуста, в полном порядке
16.05.2022
Южноуральцев приглашают к опросу о качестве жизни
16.05.2022
На ЮУЖД зафиксировано 56 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов
Первые заезды в детские лагеря Челябинской области начнутся 28 мая
28.04.2022
С 10 мая начнутся проверки готовности детских лагерей всех форм собственности
24.03.2022
Текслер: Ожидаем рост потребности на детский отдых этим летом
09.06.2021
Текслер – южноуральцам: Как думаете, нужна программа ремонта загородных лагерей
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022