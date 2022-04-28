С 10 мая начнутся проверки готовности детских лагерей всех форм собственности

С 10 мая в Челябинской области начнутся проверки готовности оздоровительных загородных и городских лагерей к летнему сезону и приему детей. Губернатор Алексей Текслер потребовал обеспечить полную безопасность детского отдыха.

В текущем году в рамках организации летней оздоровительной кампании большое внимание уделили антитеррористической защите объектов массового отдыха детей. Этот вопрос обсуждался на очередном заседании областной антитеррористической комиссии, которую провел глава региона.

В 2022 году в Челябинской области планируется открыть 778 детских лагерей, где смогут отдохнуть и оздоровиться 157 тысяч ребят. Детей готовы принять 699 лагерей дневного пребывания, 66 загородных лагерей, 10 палаточных лагерей и три лагеря труда и отдыха.

«Должна быть обеспечена их антитеррористическая защита, пожарная, санитарная безопасность, - акцентировал внимание глава региона. - С 10 мая начнется проверка готовности оздоровительных учреждений всех форм собственности. Обеспечение безопасности детей – это приоритет».