28.04.2022
С 10 мая начнутся проверки готовности детских лагерей всех форм собственности
28.04.2022
Владимир Мякуш в числе первых отмечен знаком «Почетный депутат ЗСО Челябинской области»
28.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 29 апреля
28.04.2022
В Челябинской области предоставят льготы малым сельхозтовароприозводителям
28.04.2022
Историческому музею Южного Урала передали фрагменты старых рельс
28.04.2022
Троицкая ГРЭС переходит на летний режим работы
С 10 мая начнутся проверки готовности детских лагерей всех форм собственности
28.04.2022
Текслер: Надо, чтобы наша молодежь знала и понимала, что происходит
28.04.2022
Текслер потребовал обеспечить все антитеррористические меры при праздновании Дня Победы
27.04.2022
Алексей Текслер предлагает изменить принцип распределения доходов от акцизов на сигареты
27.04.2022
В Челябинске пройдет первая в стране «Российская студенческая весна» для учащихся ссузов
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022