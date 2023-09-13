Питерская компания наказана рублем за недостроенный спорткомплекс Копейска

ООО «Городской центр экспертизы строительства и проектирования» из Санкт-Петербурга наказано рублем за недостроенный физкультурно-спортивный комплекс по улице Жданова в Копейске (Челябинская область).

Как отмечают в пресс-центре прокуратуры региона, данный объект является недостроем длительное время. Проведенная проверка показала, что между управлением строительства Копейска и питерской компанией в 2022 году был заключен контракт стоимостью 2,7 миллиона рублей на выполнение работ по обследованию и корректировке проектно-сметной документации в целях установления технической возможности дальнейшего использования объекта.

«Однако в предусмотренный муниципальным контрактом срок обязательства исполнены не были, поскольку государственной экспертизой на подготовленную подрядчиком документацию выданы отрицательные заключения», - рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

На основании постановления прокурора ООО «Городской центр экспертизы строительства и проектирования» привлечено к ответственности по части седьмой статьи 7.32 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 1 350 000 рублей.

Копейский городской суд признал постановление мирового судьи законным и обоснованным, жалоба питерской компании оставлена без удовлетворения.