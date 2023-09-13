13.09.2023
Питерская компания наказана рублем за недостроенный спорткомплекс Копейска
13.09.2023
Магнитогорское «Притяжение» проводит конкурс рисунков
13.09.2023
Челябинские теннисисты стали чемпионами всероссийской спартакиады инвалидов
13.09.2023
Благотворительный фонд «Металлург»: 35 лет на службе добра и милосердия
13.09.2023
С 13 сентября проезд в новых челябинских троллейбусах 19-го маршрута стал платным
12.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)
Питерская компания наказана рублем за недостроенный спорткомплекс Копейска
18.08.2023
Недострой на Братьев Кашириных в Челябинске продали с молотка
31.05.2023
Челябинец пожаловался губернатору на недострой по Мамина, откуда спасатели сняли ребенка
26.01.2023
В Нязепетровске 16 лет не могли достроить физкультурный комплекс, сейчас дело сдвинулось
21.12.2022
Недострой на Братьев Кашириных продан с молотка за 60 миллионов рублей
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023