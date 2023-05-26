Планируемое строительство в челябинском поселке офиса «Мистрали» может вылиться в уголовное дело о халатности

Жители челябинского поселка Колхозный, которые выступают против планируемого здесь строительства офисного здания, надеются на помощь следственных органов, которые проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ «Халатность».

Отметим, ситуация находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина, который поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову предоставить ему доклад о ходе проверочных мероприятий и предварительно установленных обстоятельствах.

Как отмечали накануне, 25 мая, в телеграм-канале «Информационный центр СК России», жители Колхозного намеревались обратиться к руководству Следственного комитета страны с просьбой дать правовую оценку законности действий должностных лиц органов власти в связи с планируемым на территории поселка строительством офисного здания.

О намерениях недовольных челябинцев стало известно руководству СК России. По словам политолога Александра Подопригоры, «это настоящая сенсация»: «СК РФ начал реагировать процессуальными проверками (как минимум) не только на полученные обращения жителей Челябинской области с жалобами на поведение и решения местных властей, но уже и на сообщения в медиа о НАМЕРЕНИЯХ ОБРАТИТЬСЯ с такими жалобами».

«В средствах массовой информации отмечается, что публичные слушания по перепланировке территории проходят без учета мнения общественности. Отмечается, что ранее часть земель в поселке была переведена из зоны индивидуального жилищного строительства в общественно-деловую, с чем местные жители также не согласны и намерены добиваться возврата начального назначения участка», - пишет телеграм-канал «Информационный центр СК России».

Жители оставляют комментарии к данному посту следственных органов.

«Сейчас задача жителей - вернуть зону ИЖС В1.1, чтобы ни один застройщик не смог поставить многоэтажки среди частных домов», - пишет Damir Valliulin.

«И не менее важно провести проверку относительно должностных лиц, соприкасающихся со строительством офиса КБ», - отмечает Мария Евсеева.

«Какой беспредел», - возмущается Maria Aifert.

«Мой дом находится в зоне проектирования, помогите нам - я мама четырех детей. Каждый день вынуждены бороться, чтобы жить спокойно и пользоваться безопасно своей землей», - жалуется Kiseleva Ekaterina.

Сегодня, 26 мая, многодетной матери ответил дежурный сотрудник регионального следственного управления СК России:

«Сообщаю Вам, что в следственном отделе по Калининскому району города Челябинска по указанным Вами доводам проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ. Для оперативного реагирования Вы можете направить известные Вам факты нарушений закона в сообщество СУ СК РФ по Челябинской области».

Напомним, на прошлой неделе, 16 мая, глава Челябинска Наталья Котова организовала в мэрии встречу жителей Колхозного и компании «Мистраль», инициировавшей рассмотрение на публичных слушаниях документации по планировке территории в границах улиц Чайковского, Коммунальная, Неглинная и Развития в Калининском районе, провела глава Челябинска Наталья Котова.

В администрации города рассказали, что семиэтажное офисное здание компания планирует построить на земельных участках, находящихся в ее собственности.

В мэрии также сообщили, что проект предусматривает создание зеленой буферной зоны, благоустройство соседних улиц Коммунальная и Развития, организацию парковочного пространства для посетителей офиса.

На встрече с жителями отмечалось, что по инициативе компании «Мистраль» были проведены экспертизы шумов и инсоляции (освещенности), которыми подтверждено, что негативного воздействия на жилые дома, близкие к новому объекту, здание оказывать не будет.

Поскольку соседняя территория остается в зоне индивидуального жилищного строительства, Наталья Котова предложила компании «Мистраль» совместно с жителями поселка решить имеющиеся здесь проблемы.

«Где-то необходимо заасфальтировать проезды, где-то установить освещение, где-то нужны работы по благоустройству, где-то озеленение. Естественно, что после завершения строительства здания также нужно восстановить все нарушенное благоустройство», - подчеркнула на встрече Наталья Котова.

В апреле этого года агентство «Урал-пресс-информ» сообщало, что администрация Челябинска отклонила проект строительства в Калининском районе офисного центра компании «Мистраль», которая принадлежит основателю сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову. Рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории, мэрия приняла решение направить проект на доработку.

Напомним, второго апреля жители вышли на собрание, протестуя против строительства в родном Колхозном семиэтажного офисного здания.