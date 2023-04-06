«Мистраль» пока не удастся построить офисный центр в Челябинске

Администрация Челябинска отклонила проект строительства в Калининском районе офисного центра компании «Мистраль», которая принадлежит основателю сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову.

ООО «Мистраль» планировала построить в Калининском районе Челябинска №на территории в границах улиц: Чайковского, Коммунальной, Неглинной, Развития) семиэтажный офисный центр с наземной парковкой на 156 мест. Общая площадь здания, согласно проекту, - порядка трех тысяч квадратных метров. Площадь застройки - более 1,4 гектара.

Мэрия рассмотрела результаты публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории и приняла решение направить проект на доработку.

«Отклонить от утверждения и направить на доработку документацию по планировке территории в связи с нарушением процедуры публичных слушаний, а именно отсутствием открытия экспозиции проектной организацией», - сообщили в администрации Челябинска.

Напомним, челябинцы выступили против строительства офиса «Красное & Белое». В поселке Колхозном второго апреля жители вышли на собрание, протестуя против строительства семиэтажного офисного комплекса, который собирается возвести бизнесмен Сергей Студенников, основатель сети «Красное & Белое».