Застройщик успокоил челябинцев из поселка Колхозный: Шума от офисной семиэтажки не будет

Компания, планирующая построить семиэтажное офисное здание в челябинском поселке Колхозный, успокоила жителей: негативного воздействия на жилые дома, находящиеся рядом, будущий объект оказывать не будет.

Встречу челябинцев и компанией «Мистраль», инициировавшей рассмотрение на публичных слушаниях документации по планировке территории в границах улиц Чайковского, Коммунальная, Неглинная и Развития в Калининском районе, провела глава Челябинска Наталья Котова.

Семиэтажное офисное здание компания планирует построить на земельных участках, находящихся в ее собственности. Как отмечают в мэрии, проект предусматривает создание зеленой буферной зоны, благоустройство соседних улиц Коммунальная и Развития, организацию парковочного пространства для посетителей офиса.

«По инициативе компании «Мистраль» проведены экспертизы шумов и инсоляции (освещенности), которыми подтверждено, что негативного воздействия на жилые дома, близкие к новому объекту, здание оказывать не будет», - подчеркнули в администрации Челябинска.

Больше всего жители беспокоились, что здание станет не офисным, а складским. Представители ООО «Мистраль» успокоили людей: эта территория абсолютно не подходит под организацию складских помещений ни по площади, ни по наличию достаточных для большегрузов подъездных путей.

«Поскольку соседняя территория остается в зоне индивидуального жилищного строительства, предлагаю компании «Мистраль» совместно с нами решить имеющиеся проблемы поселка. Где-то необходимо заасфальтировать проезды, где-то установить освещение, где-то нужны работы по благоустройству, где-то озеленение. Естественно, что после завершения строительства здания также нужно восстановить все нарушенное благоустройство», - подчеркнула Наталья Котова.

Представители ООО «Мистраль» заверили градоначальницу и инициативную группу жителей в том, что в интересах компании - создание максимально комфортных условий на территории нового офиса.