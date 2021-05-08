Площадь Революции в Челябинске подготовили к параду Победы: установили мобильные трибуны и флаги, украсили памятник Ленину и фасад многоэтажного дома, смотрящего на главную площадь города.

Сегодня вечером, восьмого мая, здесь доделывали последние штрихи – мыли посадочные места для зрителей, которым уже завтра, в день Великой Победы, предстоит лицезреть торжественное построение войск Челябинского гарнизона (парад начнется на площади Революции в 11 часов).

Пока женщины с ведрами и тряпками активно приводили в порядок мобильные трибуны, детвора с удовольствием исследовала танки на главной городской площади, а взрослые с не меньшим азартом запечатлевали происходящее на фото и видео.

Одним словом, вечером накануне 9 Мая жизнь на площади Революции кипела.