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По графику: доставка пенсий в Челябинской области начнется со 2 апреля

Общество
Сегодня, 15:33

В Челябинской области выплата и доставка пенсий в период карантина, организованного в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, будет проходить без каких-либо изменений, в соответствии с действующим графиком.

Как сообщили в пресс-службе ОПФР по Челябинской области, на территории области доставка апрельских пенсий начнется со 2 апреля 2020 года согласно графикам выплаты и с учетом режима работы организаций почтовой связи, альтернативных доставочных организаций (Курчатовский, Металлургический и Тракторозаводский районы г. Челябинска).

Пенсионеры, получающие выплаты через кредитные организации (банки), в апреле 2020 года получат пенсии в соответствии с действующим графиком.

Всю необходимую информацию о доставке пенсии можно получить в территориальном управлении ПФР по месту жительства. Адреса и телефоны горячих линий УПФР размещены на региональной странице ОПФР по Челябинской области в разделе «Контакты и адреса» – «Структура отделения» (прямая ссылка).

Пенсии за март 2020 года выплачены в полном объеме.

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