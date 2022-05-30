По требованию прокуратуры администрация Челябинска «подсветит» «Тропу здоровья»

По требованию прокурора суд обязал администрацию Челябинска оборудовать «Тропу здоровья» объектами уличного освещения.

Прокурорской проверкой установлено, что на участке улично-дорожной сети «Тропа здоровья» по улице Худякова до улицы Шершневские каменные карьеры отсутствуют объекты уличного наружного освещения, что не соответствует требованиям ГОСТР 52766-2007 «дороги автомобильные общего пользования. Элементы благоустройства. Общие требования».

«Ненадлежащее содержание объекта улично-дорожной сети нарушает права и законные интересы, а также ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, поскольку отсутствие мероприятий в сфере дорожной деятельности на вышеуказанном участке может привести к наступлению тяжких последствий в виде причинения вреда жизни и здоровью граждан, повреждению транспортных средств», - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Решением Советского районного суда Челябинска исковые требования прокурора района удовлетворены, на администрацию Челябинска, возложена обязанность оборудовать объектами уличного освещения спорный участок.