Победители онлайн-этапа игры-викторины «Моя Магнитка» получили награды

В Магнитогорске (Челябинская область) подвели итоги игры-викторины «Моя Магнитка».

Напомним, что городская краеведческая игра-викторина на Кубок городского Собрания депутатов проходит в Магнитогорске уже 24 года. Главными участниками её являются школьные команды в младшей и старшей лигах. Тема игры-викторины этого года - «Наставникам, хранившим юность нашу».

А с 2016 года проводится онлайн-викторина «Моя Магнитки» для всех жителей города. В первый год в ней приняло участие 60 человек. В этом году в онлайн-этапе викторины участвовали 265 человек, и не только магнитогорцы.

Победители определились в четырех категориях: пенсионеры, школьники, студенты, работающие. Все они не только правильно ответили на 30 вопросов викторины, которые касались редких фактов и уникальных личностей истории Магнитогорска, но и нашли удивительно теплые слова для сочинения о своем учителе или наставнике. Именно таким был последний творческий этап.

К победителям обратился председатель городского Собрания Александр Морозов:

«Любовь к Родине начинается с любви к тому месту, где родился, где учился, где рос… Магнитогорск - лучший город на земле! И все победители - большие молодцы!», - сказал он.

Кстати, второй год победителем среди пенсионеров становится житель Минска, 67-летний Николай Пригодич. А среди школьников уже не первый раз побеждает Ксения Семёнова. Её дедушка также неоднократно побеждал в викторине, а мама занимала призовые места.