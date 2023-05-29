29.05.2023
Андрей Ксензов анонсировал начало ремонта проспекта Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга
29.05.2023
Победители онлайн-этапа игры-викторины «Моя Магнитка» получили награды
29.05.2023
Лауреат всероссийских и международных конкурсов впервые исполнит партию Ульрики
29.05.2023
С первого июня вновь начнут принимать заявления на оформление биометрических загранпаспортов
29.05.2023
В Челябинске ограничат движение на перекрестке улицы Барбюса
29.05.2023
Почти 170 тысяч челябинцев проголосовали за объекты благоустройства 2024 года
Победители онлайн-этапа игры-викторины «Моя Магнитка» получили награды
23.05.2023
В Магнитогорске прошёл V турнир по шахматам среди инвалидов
22.05.2023
Школьники Магнитогорска запомнят этот день
16.05.2023
В Магнитогорске увековечили имя главного архитектора
16.05.2023
В Магнитогорске рассказали, с чего начинается родина
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023