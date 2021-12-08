Почти все арт-объекты готовы: в Советском районе Челябинска царит новогоднее настроение

В Советском районе Челябинска царит новогоднее настроение – почти все праздничные арт-объекты установлены и радуют глаз горожан и гостей южноуральской столицы.

Как отмечают в районной администрации, как и планировалось, в начале декабря были установлены светящиеся арт-объекты в скверах на площади Революции (новогодний сверкающий фонтан на коробе летнего «собрата») и Театральной площади (люстра), в скверах «Переселенческий», имени Колющенко, Чайковского, на кольце при пересечении улиц Дарвина и Блюхера, на пешеходном бульваре улицы Орджоникидзе, а также в посёлках Новосинеглазово и Фёдоровка.

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В скором времени новые арт-объекты появятся у памятника «На новый путь» - в сквере на пересечении улиц Российской и Свободы, в сквере Габдуллы Тукая (речь идет о двух шаровидных елях), в посёлках Смолино и Локомотивный.

Напомним, на аппаратном совещании в мэрии Челябинска в понедельник, шестого декабря, районный глава Владислав Макаров сообщил, что четыре арт-объекта (новых для района) еще не закончены – к концу текущей недели ожидается поставка оборудования. По его словам, все подготовительные работы проведены, все коммуникации проложены, осталось только установить оборудование.

Владислав Макаров пояснил, что задержка случилась из-за завода-изготовителя – подрядчику даже пришлось лететь в Санкт-Петербург, чтобы ускорить поставку.

Глава Советского района рассказал, что на площади Революции осталось установить новые качели-балансиры (их предшественники, прошлогодние качели, были демонтированы и переехали из сквера на главной городской площади в сквер имени Колющенко и на пешеходный бульвар улицы Орджоникидзе). Качели-балансиры нового типа должны прийти вместе с шаровидными елями для двух вышеназванных общественных пространств.