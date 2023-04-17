Подготовка загородных детских лагерей к приему юных челябинцев идет по плану

Детские загородные лагеря Челябинской области в настоящее время проходят проверки Роспотребнадзора и пожарных.

Подготовка учреждений к открытию ведется по плану, без каких-либо сложностей и проблем. Об этом сегодня, 17 апреля, на аппаратном совещании в мэрии заявил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Отроемся в срок. Комиссии провели. Роспотребнадзор и пожарные сейчас принимают лагеря», - отметил чиновник.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в эту летнюю оздоровительную кампанию в загородных лагерях отдохнет около 21-й тысячи челябинских детей, около 22-х тысяч юных жителей областного центра проведут летние дни в городских лагерях.