Полицейские Челябинска начинают борьбу за звание «Народный участковый»

В России стартует ежегодный традиционный конкурс «Народный участковый». За это звание поборются восемь челябинских полицейских.

Конкурс, проводимый МВД России и ставший десятым по счету, призван способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции и престижа службы, а также формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

От УМВД России по городу Челябинску за право выйти в первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый-2021» поборются восемь участковых уполномоченных полиции.

1. Руслан Абдуллин, ОП Курчатовский

2. Альберт Аминев, ОП Калининский

3. Иван Анищук, ОП Металлургический

4. Станислав Гусев, ОП Тракторозаводский

5. Андрей Коротун, ОП Центральный

6. Игорь Федотенко, ОП Северо-Западный

7. Екатерина Хурамшина, ОП Советский

8. Василь Шарипов, ОП Ленинский.

Конкурс проходит в три этапа, первые два состоятся на районном и региональном уровнях. Отбор конкурсантов на первом этапе пройдет с 11 по 20 сентября текущего года. Лидирующие по количеству голосов, набранных посредством онлайн-голосования на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области, конкурсанты автоматически попадают во второй этап голосования, который стартует с 7 октября и будет длиться до 16 октября. 17 октября путем подсчета голосов определится победитель областного тура Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2021».

Лучшие участковые в своих субъектах Российской Федерации примут участие в финальном этапе конкурса, который пройдет в традиционной форме федерального голосования на сайте газеты «Комсомольская правда» и сайте МВД России.

Награждение лучших из лучших участковых и вручение главного приза Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2021» состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника 17 ноября – Дня участкового уполномоченного полиции.