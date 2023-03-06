Полицейские Челябинска присоединились к Всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом»

Сотрудники полиции Челябинска поздравили женщин-ветеранов органов внутренних дел, а также вдов правоохранителей с наступающим праздником 8 Марта.

Челябинские полицейские поздравили женщин - ветеранов органов внутренних дел полковника юстиции в отставке Любовь Васильеву, подполковника юстиции в отставке Татьяну Кадысеву, подполковника милиции в отставке Надежду Вишникину, майора полиции в отставке Надежду Худаеву с наступающим весенним праздником. Они вручили дамам цветы и подарки для прекрасного настроения, пожелали здоровья и семейного благополучия, выразили благодарность за бесценный труд и профессионализм. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Также стражи посетили вдов сотрудников, проходивших службу в городском управлении МВД: Шевченко Римму Михайловну и Пашнину Ларису Александровну.

Александр Пашнин в 1972 году пришел на службу в ОВД на должность милиционера 2-го разряда медицинского вытрезвителя ОВД Центрального райисполкома города Челябинска и дослужился до заместителя начальника штаба УВД по г. Челябинску. Выйдя на пенсию в звании полковника милиции в марте 2010 года, Александр Федорович не смог оставить любимое дело и продолжил службу в родном Управлении внутренних дел, возглавив Совет ветеранов.

Под его руководством ветеранская организация городского Управления неоднократно занимала первые места и побеждала в смотре-конкурсе на звание «Лучшая ветеранская организация». Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким моральным принципам Александр Федорович пользовался у коллег заслуженным авторитетом и уважением.

В 2015 году Пашнин Александр Федорович стал обладателем высшей общественной награды города Челябинска – премии «Признание» в номинации «За личный вклад в охрану безопасности жизнедеятельности».

Александр Федорович неоднократно награжден Государственными и ведомственными наградами: медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью «Жукова», медалью «Ветеран труда СССР», медалью «За доблесть в службе», «За безупречную службу» 1;2;3 степеней, награжден именным наградным оружием - кортик, награжден крестом «За верность долгу».

10 октября 2021 года Александр Федорович отметил бы 49-летнюю годовщину службы в органах внутренних дел, но к сожалению, его не стало.

Владимир Шевченко был начальником охраны общественного порядка УМВ Челябинска. Был замначальника отдела милиции Троицка, затем возглавлял ОВД Южноуральска. После выхода на пенсию работал в ДПС Челябинска. Затем возглавлял совет ветеранов УВД города.