Полицейские Челябинской области продолжают проводить «Зарядку со стражем порядка»

Полицейские Челябинской области продолжают проводить акцию «Зарядка со стражем порядка». В этот раз стражи порядка из четырех муниципальных образований региона посетили детей, отдыхающих в загородных лагерях, и провели для них спортивно-оздоровительные мероприятия.

Сотрудники отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу побывали в загородном лагере «Аракуль». Стражи порядка рассказали детям и подросткам о пользе ежедневных занятий физической культурой и спортом, после чего провели разминку. Приседания, повороты, наклоны - тренировка проводилась под четким наблюдением капитана полиции.

Также полицейские продемонстрировали приемы самообороны и силовые приемы борьбы, которые используются при обезвреживании и задержании преступников. Сотрудники полиции распределили ребят по парам и помогли им повторить продемонстрированные приемы. Юные верхнеуфалейцы следили за каждым движением сотрудников и старались максимально точно повторить все элементы.

Аналогичное мероприятие организовали полицейские и представители общественного совета из Снежинска, встретившись с отдыхающими детьми в оздоровительном центре «Орленок» имени Ломинского.

А в Коркинском районе полицейские организовали «Зарницу», участниками которой стали дети из оздоровительного лагеря «Чайка».