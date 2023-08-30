Полицейские Челябинской области устроили праздник для своих юных подопечных перед новым учебным годом

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области поздравили воспитанников подшефных учреждений и детей погибших сотрудников органов внутренних дел с наступающим новым учебным годом.

Праздник по случаю приближающегося Дня знаний для южноуральских ребят состоялся по инициативе начальника регионального полицейского главка Михаила Скокова.

Уделить внимание детям и удивить их увлекательной программой и приятными сюрпризами сотрудники полиции стараются каждый год. Подобные мероприятия стражи порядка проводят уже не первый раз, и ребята всегда ждут полицейских с нетерпением.

Заместитель начальника ГУ МВД области полковник полиции Николай Савенко и председатель Челябинской региональной организации Общероссийской общественной организации ветеранов ОВД полковник милиции в отставке Валерий Маскаев пожелали всем детям здоровья и праздничного настроения, успехов в учебе, спорте и творчестве.

Также школьников поздравил вокальный ансамбль культурного центра ГУ МВД России по Челябинской области. Музыканты исполнили для юных виновников торжества много позитивных и ярких музыкальных композиций.

Заботливые сотрудники главка вручили ребятам школьные рюкзаки, наполненные всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями, которые пригодятся им в наступающем учебном году.

Не оставили полицейские без внимания и воспитателей. Поблагодарили наставников подрастающего поколения за неравнодушие, заботу о детях и вручили им букеты цветов.

Близкие погибших сотрудников ОВД поблагодарили стражей порядка за проявленные заботу и внимание.