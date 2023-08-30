30.08.2023
Полицейские Челябинской области устроили праздник для своих юных подопечных перед новым учебным годом
30.08.2023
Дело экс-главы Магнитогорска и его подельника направлено в суд
30.08.2023
Челябинские травматологи поставили на ноги пострадавшего в ДТП байкера
30.08.2023
В Ашинском районе 31 августа не несколько часов ограничат движение на трассе М-5
30.08.2023
Ко Дню ветеринарного работника Минсельхоз наградил победителей конкурса детских рисунков
30.08.2023
Народный фронт и танкисты объявили в Челябинской области сбор помощи для детей ЛНР к первому сентября
Полицейские Челябинской области устроили праздник для своих юных подопечных перед новым учебным годом
26.08.2023
В Златоусте собака напала на восьмилетнего мальчика
26.08.2023
Более одной тысячи иностранцев выдворили из Челябинской области с начала 2023 года
21.08.2023
В Челябинске задержан взрыватель петард
20.08.2023
Южноуральские полицейские продолжают выявлять мотоциклистов-правонарушителей
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023
В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты
26.08.2023
Пострадавший за веру южноуральский священник причислен к лику святых
25.08.2023