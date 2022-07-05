Полицейские Магнитогорска помогли родить

В Магнитогорске (Челябинская область) благодаря сотрудникам ГИБДД, оказавшим помощь, роды у женщины прошли успешно.

Слова благодарности полицейским были высказаны в социальных сетях.

Несколько дней назад в социальных сетях в одной из групп появился пост, опубликованный под ником Наталья Каплина-Верховцева, в котором она написала следующее: «Добрый вечер! Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ДПС Магнитогорска: Кондратьеву Олегу Андреевичу и Кугеневу Александру Ивановичу. Дело в том, что эти отзывчивые ребята, помогли миновать пробки, сопроводив нашу машину до перинатального центра, куда мы везли мою сноху. Дай Бог вам и вашим семьям здоровья, благополучия, уважения от водителей и профессиональных успехов. Пусть ваша работа будет безопасной и спокойной».

В тот день сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску старший инспектор старший лейтенант полиции Олег Кондратьев и инспектор лейтенант полиции Александр Кугенев несли службу по надзору за дорожным движением на проспекте Ленина.

«К нам подбежал взволнованный водитель и сказал, что у супруги начались роды и они, не дождавшись карету скорой помощи, выехали из поселка Наваринка в Агаповском районе. Мы, не раздумывая, оказали помощь и сопроводили семью до медицинского учреждения. Вместе с коллегами поддерживали связь с семьей и, узнав, что родился мальчик, решили обязательно встретиться с молодыми родителями еще раз и приехали на выписку из медицинского учреждения», - поделился впечатлениями старший лейтенант полиции Олег Кондратьев.

Сотрудники заблаговременно приготовились к встрече и вручили символичный подарок для новорожденного в виде игрушечного автомобиля полиции и букет цветов молодой маме - Анастасии Верховцевой.

«Самое главное мы вовремя успели и все прошло хорошо», - улыбаясь, поблагодарила полицейских Анастасия Верховцева.