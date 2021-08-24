Полицейскими усилены меры безопасности на въездах в Челябинск

Для предотвращения образования заторов на дорогах областного центра усилены меры безопасности на въездах в Челябинск. Сейчас горожане массово возвращаются из отпусков и для усиленного надзора за дорожным движением, избежания пробок, привлечены дополнительные экипажи ДПС.

Инспекторы полка ДПС ГИБДД осуществляют надзор за дорожным движением с привлечением дополнительных экипажей полка дорожно-патрульной службы и приданных сил, в том числе для предотвращения заторовых ситуаций на дорогах.

Рейдовые мероприятия проводятся сотрудниками полиции с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической норм.

Как сообщили в региональном полицейском главке, в целях создания безопасных и комфортных условий для горожан полицейские проверяют места компактного проживания иностранцев и и объектов осуществления ими трудовой деятельности на предмет соблюдения миграционного законодательства.

Стражи правопорядка обращаются к жителям: в случае выявления фактов нарушения общественного порядка необходимо сообщить об этом в полицию по телефонам дежурной части УМВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14 либо 02, 102.