Полиция Челябинска «поселилась» на новой набережной

В Челябинске на новой набережной Миасса за государственной филармонией, возле арт-сквера, открылся пункт полиции.

Как отметил начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев, «не все отдыхающие на набережной ведут себя так, как хотелось бы».

«Бывают конфликты, а, поскольку здесь гуляет большое количество людей, необходимо обеспечить безопасность», - сказал Андрей Сергеев.

По словам главы Челябинска Натальи Котовой, которая побывала в новом пункте полиции сегодня, второго ноября, один из 11-ти павильонов, установленных на набережной, был передан стражам порядка, чтобы обеспечить спокойствие и безопасность в одном из самых популярных мест отдыха челябинцев.

Напомним, торжественное открытие набережной за челябинской филармонией и арт-сквера состоялось 18-го сентября текущего года. Берег реки Миасс вымощен гранитом, украшен клумбами. На новом общественном пространстве установлены скамейки и качели. Есть здесь и предприятия общепита.

С момента открытия набережная никогда не пустует: здесь каждый день проводит досуг огромное количество челябинцев.

Как отмечают в пресс-центре ГУ МВД России по Челябинской области, решение о размещении стационарного поста на новой набережной принято администрацией города и региональным полицейским главком практически сразу после ее открытия с целью обеспечения охраны общественного порядка и безопасности отдыхающих.

Пункт полиции оснащен необходимой мебелью и техникой. Рабочее место участкового уполномоченного полиции, закрепленного за данным административным участком, оборудовано компьютером с доступом к информационным базам МВД России; сотрудники патрульно-постовой службы полиции обеспечены мобильными планшетами.

Также здесь будет установлен комплекс видеомониторинга - в целях обеспечения безопасности и комфортного пребывания на берегу Миасса челябинцев и гостей города.